Accidentes

Autoridades de Puebla Rescatan a 25 Personas Varadas en el Pico de Orizaba

Las personas ya presentaban síntomas de hipotermia luego de desorientarse y terminar en la zona conocida como Xipes, en Chalchicomula de Sesma

Rescatan en Puebla a alpinistas extraviados en el volcán Citlaltépetl.Rescatan a grupo de personas varadas en el Pico de Orizaba. Foto: PC Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un grupo de personas quedó varado luego de que el autobús en el que viajaban se atascara en Chalchicomula de Sesma.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Autoridades de Puebla Rescatan a 25 Personas Varadas en el Pico de Orizaba | N+