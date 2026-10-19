Autoridades de Puebla Rescatan a 25 Personas Varadas en el Pico de Orizaba

Un grupo de personas quedó varado en inmediaciones del Parque Nacional del Citlaltépetl o Pico de Orizaba tras utilizar un camino alterno, luego de que un autobús con turistas se atascara en el paraje Valle del Encuentro, Chalchicomula de Sesma.

Los montañistas decidieron tomar una ruta alterna durante el recorrido y terminaron en la zona conocida como Xipes, en el municipio de Chalchicomula de Sesma, donde las bajas temperaturas comenzaron a afectar su estado de salud.

Al momento de recibir ayuda, ya presentaban síntomas de hipotermia, condición que puede poner en riesgo la vida cuando la temperatura corporal desciende a niveles peligrosos.

Elementos de Protección Civil del Estado, con el apoyo del experto Hilario Aguilar, participaron en las labores de búsqueda y rescate para poner a salvo a los excursionistas.

De acuerdo a la Coordinación de Protección Civil, se reportaron 25 personas afectadas, las cuales fueron trasladadas a un albergue y fueron valoradas por paramédicos. Ante las bajas temperaturas, se proporcionaron sábanas térmicas y se instaló un calentador en el refugio para prevenir afectaciones por hipotermia.

Ante este incidente, se exhorta a las personas que realizan senderismo o montañismo, a extremar precauciones y revisar las condiciones climáticas antes de acudir a realizar estas actividades, además, es fundamental que cuenten con un equipo adecuado para prevenir accidentes mayores.

Por otro lado, las autoridades emitieron recomendaciones para quienes también optar por realizar alpinismo en La Malinche ubicada en Tlaxcala.

La Comisión Nacional de Protección Civil les recuerda a la ciudadanía que este es un volcán activo por lo que estará prohibido acercarse a un radio de seguridad de 5 kilómetros.

El coordinador general de Protección Civil, Bernabé Lopez Santos, comentó que habrá vigilancia para evitar accidentes en esta zona de la montaña, esto mencionó: "Es un volcán inactivo y los peligros que se han estado presentando es que ha habido lodo que con las lluvias generan escurrimiento a gran velocidad pero también se ha detectado rodamiento de rocas"

El personal de emergencias han detectado escurrimientos de lodo y rodamientos de rocas, lo que puede poner en riesgo a los alpinistas y amantes de este deporte extremo.

Con información de N+

MCS