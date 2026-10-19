Accidentes

Explosión en Taller Clandestino de Pirotecnia Deja Dos Lesionados en Puebla

El estruendo cimbró viviendas y generó alarma en la comunidad de San Miguel Zacaola; Cuerpos de emergencia se movilizaron para mitigar riesgos

Explosión en San Miguel Zacaola provoca alarma en Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla.Explosión en Santo Tomás Hueyotlipan, Puebla. Foto: Facebook Los Portales Tepeaca

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una explosión en un presunto taller clandestino en Santo Tomás Hueyotlipan provoca vibraciones en ventanas y alarma en la comunidad. Cuerpos de emergencia trabajan para mitigar riesgos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Explosión en Taller Clandestino de Pirotecnia Deja Dos Lesionados en Puebla | N+