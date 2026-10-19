Explosión en Taller Clandestino de Pirotecnia Deja Dos Lesionados en Puebla

Una fuerte explosión en una vivienda presuntamente utilizada como taller clandestino de pirotecnia cimbró casas y generó una enorme columna de humo en la comunidad de San Miguel Zacaola, perteneciente al municipio de municipio de Santo Tomás Hueyotlipan en Puebla.

El estruendo sacudió a la población al rededor de las 11:00 de la mañana y rápidamente, se formó una columna de humo negro que se alcanzó a ver desde diferentes municipios como: Tecamachalco, Tepeaca, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Huixcolotla y Tochtepec.

Cuerpos de emergencias se movilizaron a la carretera La Colorada–Ixcaquixtla, km 4.5, en la localidad de San Miguel Zacaola en donde se generó el estallido.

La Coordinación de Protección Civil Estatal reporta de manera preliminar dos personas lesionadas y tres viviendas afectadas, así como daños en techumbres, ventanas, cableado eléctrico y una torre de telecomunicaciones.

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Habitantes de Tochtepec y Cuapiaxtla de Madero aseguran que las ondas fueron de tal magnitud que las puertas y ventanas de sus viviendas vibraron con gran fuerza, por lo que por vivieron varios minutos de temor.

La circulación sobre la carretera estatal La Colorada - Ixcaquixtla se mantuvo cerrada a la altura de San Miguel Zacaola derivado a este incidente mientras elementos de Bomberos y de Protección Civil de los municipios de Tepeaca, Amozoc, Tecamachalco y Acatzingo realizan acciones de mitigación de riesgos para prevenir otra explosión.

Personal de Defensa resguarda el sitio mientras continúan las labores de atención y evaluación de riesgos.

Con información de N+

MCS