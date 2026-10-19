Trump, Dispuesto a Reunirse con Putin y Xi Jinping para Hablar de Armas Nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está dispuesto a reunirse con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, para abordar el fin de la guerra en Ucrania y las armas nucleares, aunque aclaró que no existe un acuerdo para celebrar el encuentro.

“Me reuniría y haría cualquier cosa que pueda para poner fin a la guerra”, respondió Trump al salir de la Casa Blanca este lunes 19 de octubre, al ser cuestionado sobre una posible reunión con los mandatarios ruso y chino.

Además, el presidente estadounidense dijo que está dispuesto a participar en una reunión trilateral para hablar sobre armamento nuclear y desnuclearización.

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La intención de Trump de abordar el control de armas nucleares con Rusia y China no es nueva. En septiembre pasado, durante una reunión con Xi Jinping en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense planteó negociaciones trilaterales sobre control de armamento, según un comunicado del Gobierno de Estados Unidos.

No obstante, el resumen publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino no mencionó esas conversaciones. China también ha rechazado anteriormente participar en negociaciones trilaterales de control nuclear con Washington y Moscú.

Según la Asociación de Control de Armas (Arms Control Association), Estados Unidos y Rusia cuentan cada uno con más de cinco mil armas nucleares, mientras que China posee más de 600 y continúa modernizando sus capacidades militares.

Por ahora, la posibilidad de una reunión entre Trump, Putin y Xi permanece sin confirmar. Tampoco se ha anunciado un acuerdo para iniciar un proceso de desnuclearización entre las tres potencias.

PT