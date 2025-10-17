Lucha contra el Cáncer de Mama: Importancia de la Autoexploración y Mastografía

Cada año, el 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, cuyo objetivo es crear conciencia entre la población sobre la enfermedad y promover que más mujeres se realicen chequeos médicos preventivos. Te decimos cuál es la importancia de la autoexploración y la mastografía.

Autoexploración: La autoexploración se hace de manera mensual, es el primer paso para detectar anomalías.

Mastografía: Es un estudio de rayos “X” que consiste en tomar 2 radiografías de cada mama: de los lados y de arriba hacia abajo. Tarda aproximadamente 15 minutos y causa molestias tolerables ya que se requiere comprimir el pecho.

Cabe recordar que en 1988, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el día en que se hace conciencia de la lucha contra el cáncer de mama, que es tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2022 hubo más de 220,000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, y casi 60,000 muertes.

¿Por qué es importante la autoexploración y la mastografía?

Con frecuencia, el cáncer de mama se presenta como una masa indolora en la mama, por lo que es importante que las mujeres se realicen con frecuencia una autoexploración y que acudan a realizarse la mastografía.

La autoexploración debe ser mensual a partir de los 20 años.

El examen clínico anual se recomienda desde de los 25 años.

Las mastografías a partir de los 40 años.

La OPS señaló que el 90% masas en las mamas pueden desarrollarse por razones distintas al cáncer, y que la enfermedad puede presentarse de muchas maneras, por lo que es importante la autoexploración, los chequeos preventivos, además de un examen médico completo.

Estos son algúnos de los síntomas del cáncer de mama:

Engrosamiento de la mama.

Alteración en el tamaño, la forma o la apariencia de la mama.

Alteraciones de la piel como enrojecimiento, picaduras o hoyuelos.

Cambio en la apariencia del pezón o la piel alrededor (areola).

Secreción anormal del pezón.

¿Cómo debe ser la autoexploración?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debes realizar la autoexploración de manera mensual de la siguiente manera:

Observa: frente al espejo, busca cambios en la forma, tamaño o superficie de la piel; especialmente hundimientos, inflación, enrojecimiento o ulceraciones. Este procedimiento deberás hacerlo con los brazos a los lados, 'las manos detrás de la cabeza, los codos y hombros ligeramente hacia adelante y con las manos en la cintura.

Toca: frente al espejo o durante el baño, busqca bolitas, zonas dolorosas, abultamientos o consistencia diferente al resto de la mama. Este procedimiento deberás hacerlo de la siguiente manera:

De pie: La mano derecha en la nuca, con la izquierda toca el pecho derecho. Comienza desde arriba palpando alrededor de la mama y luego en la parte del centro. Posteriormente, revisa toda la axila y al final aprieta el pezón para ver si hay salida anormal de líquido. Explora el otro pecho de la misma manera.

Acostada: Con una almohada pequeña o toalla enrollada debajo del hombro derecho, pon la mano derecha en la nuca, con la mano izquierda revisae el pecho derecho, palpa de la misma manera que lo hiciste estando de pie. Haz lo mismo para explorar el seno izquierdo.

Es importante que te explores 7 días después de la menstruación, o en un día fijo del mes. Si olvidaste hacerlo en la fecha programada hazlo cuando te acuerdes; lo más importante es hacerlo periódicamente.

Recuerda que el cáncer de mama no es sinónimo de muerte, sino de lucha si se detecta a tiempo.

Con información de N+, Gobierno Federal, OPS e IMSS.

