Seguridad

Exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, Ingresa al Penal de El Altiplano

El exfuncionario está acusado del delito de traición a la patria

César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal de ChihuahuaCésar Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, vinculado a proceso por operativo con agentes de EUA. La investigación revela fallos graves en la supervisión. ¿Cómo impactará esto a la gobernadora?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, Ingresa al Penal de El Altiplano | N+