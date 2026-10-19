Exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, Ingresa al Penal de El Altiplano

El exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, fue ingresado durante la madrugada de este lunes al penal de El Altiplano, en el Estado de México, en espera de su audiencia de imputación.

El exfuncionario está acusado del delito de presunta traición a la patria, por el operativo que se realizó en la zona de ‘El Pinal, en el municipio de Morelos, donde participaron agentes del gobierno de Estados Unidos de América (EUA) en la sierra de Chihuahua.

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de irresponsable la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo contra un narcolaboratorio en la sierra Tarahumara, Chihuahua, y señaló al exfiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, como el principal responsable de permitir su intervención.

Cabe recordar que la detención fue dictada por un juez el viernes, que acusa a Jáuregui Moreno de ejercicio ilegal del servicio, y que también reclama el arresto de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exresponsable de operaciones estratégicas de la Fiscalía estatal, a quien también se le acusa de proporcionar información falsa a las autoridades, aunque no hay confirmación aún de su captura.

La investigación comenzó tras el desmantelamiento, entre el 17 y el 18 de abril, de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal. El 19 de abril, dos agentes estadounidenses de la CIA murieron cuando el vehículo en que viajaban se precipitó por un barranco.

En el accidente fallecieron también Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y el policía Manuel Genaro Méndez Montes.

Las pesquisas revelaron que personal estadounidense acompañó al grupo de seguridad estatal sin autorización del Gobierno federal y que su presencia no se comunicó a los mandos superiores, según informaron autoridades mexicanas.

Jáuregui renunció el 27 de abril, después de reconocer fallos institucionales de información y supervisión sobre esa colaboración.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos investigaciones: una relacionada con el laboratorio y otra con la presencia de agentes extranjeros que realizaban actividades de seguridad.

El caso también alcanzó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia 'Maru' Campos, a quien la FGR citó en mayo como testigo, junto con Jáuregui, para esclarecer las responsabilidades en la cadena de mando.

Campos acudió a la Fiscalía federal el 27 de mayo, pero no declaró, al tiempo que cuestionó la legalidad del citatorio y denunció una supuesta persecución política.

Con información de N+ y EFE