Seguridad

Localizan Restos Humanos Dentro de Hielera Abandonada en Colonia Altiplano de Tijuana

El hallazgo fue reportado durante la mañana sobre la calle Imperial, hasta el momento no se reportan personas detenidas

Localizan Restos Humanos Dentro de Hielera Abandonada en Colonia Altiplano de TijuanaLocalizan Restos Humanos Dentro de Hielera Abandonada en Colonia Altiplano de Tijuana | Foto: N+

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