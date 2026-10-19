Localizan Restos Humanos Dentro de Hielera Abandonada en Colonia Altiplano de Tijuana

Restos humanos fueron localizados al interior de una hielera abandonada sobre la calle Imperial, en la colonia Altiplano, en Tijuana, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El reporte del hallazgo se recibió a las 8:28 horas de este lunes 19 de octubre. Al revisar el contenido de la hielera, las autoridades encontraron la cabeza de un hombre.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.

La Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso e identificar a la víctima.

Información Carolina Vázquez

APG