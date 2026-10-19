México Pondrá una Denuncia en EUA por Muerte de Mexicano en Centro de Detención de ICE en Texas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy que México pondrá una denuncia en Estados Unidos de América (EUA) por la muerte de un migrante mexicano en el centro de procesamiento Río Grande del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Laredo, Texas.

“Debe haber protección a los derechos humanos”, afirmó la mandataria en la conferencia mañanera de este lunes.

El fin de semana, Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años de edad, fue encontrado sin vida en una celda del centro de procesamiento Río Grande.

Sheinbaum Pardo indicó que el migrante mexicano fue detenido en junio de 2026. "La familia lo que nos dijo es que él sufría de diabetes, hipertensión, y que probablemente no tenía todos los medicamentos”, mencionó.

“También, vamos a reforzar que nuestros consulados, en el marco de sus atribuciones, garanticen la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior y particularmente de aquellos que son detenidos”, agregó la presidenta Sheinbaum.

“Como lo hemos dicho siempre, para nosotros son héroes y heroínas porque salieron de sus pueblos, de sus ciudades, a buscar una vida mejor y apoyar a sus familias, y ayudan mucho a la economía de los Estados Unidos”, añadió la mandataria, quien manifestó su solidaridad y cariño tras la muerte del migrante mexicano.

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió a Estados Unidos esclarecer la muerte de Andrade Covarrubias, caso con el que suman 18 mexicanos fallecidos en acciones relacionadas con ICE desde el 20 de enero de 2025, fecha en que regresó Donald Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato.

La SRE también señaló que enviará una denuncia al fiscal del condado de Webb y que, mediante la Embajada de México, solicitará a las autoridades migratorias garantizar el acceso de los cónsules mexicanos a los centros de detención.

Con información de N+.

RMT