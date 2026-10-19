Migración

México Pondrá una Denuncia en EUA por Muerte de Mexicano en Centro de Detención de ICE en Texas

“Debe haber protección a los derechos humanos”, afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo

Memorial por muerte de migrante mexicano en operativo de ICEMemorial por muerte de migrante mexicano en operativo de ICE. Foto: Reuters | Archivo

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La muerte de Emiliano Andrade en un centro de ICE en Texas impulsa a México a actuar. Sheinbaum busca proteger los derechos de los migrantes. Infórmate aquí.

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