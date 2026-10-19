Sheinbaum Habla de la Detención de César Jáuregui, Exfiscal de Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de irresponsable la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo contra un narcolaboratorio en la sierra Tarahumara, Chihuahua, y señaló al exfiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, como el principal responsable de permitir su intervención.

Durante su conferencia mañanera de este lunes, la mandataria explicó que existen dos investigaciones contra el exfuncionario: una estatal, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público, y otra federal, por el delito de traición a la patria.

Sheinbaum indicó que, de acuerdo con la información que le proporcionó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, la Fiscalía General de la República (FGR) trabajaba de manera conjunta con las autoridades de Chihuahua desde que abrió su carpeta de investigación.

La presidenta destacó que la orden de aprehensión estatal fue emitida por la Fiscalía de Chihuahua y posteriormente se sumó la orden federal por presunta traición a la patria.

La presidenta también se refirió a la responsabilidad de los fiscales en el cumplimiento de la ley y el combate a la impunidad. Señaló que quienes ocupan estos cargos deben actuar como ejemplo ante la sociedad.

Asimismo, indicó que las autoridades deben garantizar que cualquier colaboración con gobiernos extranjeros en materia de seguridad se realice conforme a los protocolos establecidos y con el aviso correspondiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sheinbaum sostuvo que el caso debe seguir bajo observación y reiteró la importancia de respetar la soberanía nacional y las disposiciones legales que regulan la actuación de agencias extranjeras en México.

Sobre la posible responsabilidad de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el operativo, Sheinbaum señaló que, hasta donde tiene conocimiento, no existen pruebas que la vinculen directamente con los hechos. Aclaró que, según la investigación de la Fiscalía estatal, el principal responsable sería el entonces fiscal César Jáuregui, aunque indicó que corresponde a las autoridades ministeriales esclarecer el caso.

La mandataria agregó que continúan las investigaciones sobre otros asuntos relacionados con el exfiscal, aunque no detalló cuáles son ni qué posibles responsabilidades se analizan.

La próxima audiencia de César Jáuregui Moreno está programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas, cuando se dará seguimiento al proceso judicial en su contra.

El exfiscal general de Chihuahua fue detenido el sábado 17 de octubre por elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía del estado, cuando circulaba en su vehículo por el cruce de las avenidas La Cantera y Washington, en la ciudad de Chihuahua.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez de control por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Tras su detención, Jáuregui fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

La Fiscalía de Chihuahua lo señala por presuntas irregularidades relacionadas con el operativo realizado el 19 de abril de 2026 en un narcolaboratorio ubicado en El Pinal, municipio de Morelos, donde murieron dos agentes de la CIA de Estados Unidos que, presuntamente, habrían participado en acciones relacionadas con la localización del lugar.