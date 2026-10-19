Política

Sheinbaum Habla de la Detención de César Jáuregui, Exfiscal de Chihuahua

La Presidenta se refirió a las investigaciones estatales y federales relacionadas con el operativo en un narcolaboratorio de Chihuahua

Sheinbaum Habla de la Detención de César Jáuregui, Exfiscal de ChihuahuaSheinbaum Habla de la Detención de César Jáuregui, Exfiscal de Chihuahua. Foto: Presidencia de la República

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Claudia Sheinbaum critica la intervención de agentes de EE.UU. en un narcolaboratorio en Chihuahua y señala al exfiscal César Jáuregui como responsable.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+