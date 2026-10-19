Política

Alistan Traslado de César 'N' al Penal del Altiplano por Traición a la Patria

Aunque se resolvió que enfrentara su proceso en libertad por delitos imputados en Chihuahua, agentes de la FGR le cumplimentaron una orden de arresto al finalizar su audiencia

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Trasladarán al Exfiscal César Jáuregui al Altiplano por Traición a la Patria

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