Alistan Traslado de César 'N' al Penal del Altiplano por Traición a la Patria

El exfiscal de Chihuahua, César "N", será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, acusado de traición a la patria, y su audiencia podría celebrarse el martes, informó su defensa.

Aunque un juez de la entidad determinó que el exfuncionario enfrente su proceso en libertad por delitos imputados a nivel local, agentes del Ministerio Público de la Federación cumplimentaron una orden de arresto al acusado, minutos después de concluida su comparecencia este domingo en Chihuahua capital.

Héctor Villasana Ramírez, abogado de César "N", fue un tanto confuso sobre el trayecto de su cliente. Aunque reiteró que el exfiscal deberá comparecer ante la autoridad judicial en Almoloya, dijo que primero llegará a la Ciudad de México.

"Como a él se le ejecutó una orden de aprehensión el día de ayer, ordenada por una jueza en el Altiplano en el Estado de México, tiene que ser puesto a disposición de esa juez ahora que obtuvo su libertad, entonces va a ser trasladado a la Ciudad de México y va a tener su audiencia inicial muy probablemente el día martes", comentó a N+.

La orden judicial se conoció desde el sábado, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exfiscal presuntamente está implicado en la participación de dos agentes extranjeros en un operativo antidrogas realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, un hecho que calificó como una violación a la soberanía nacional.

El defensor de César "N" detalló a N+ por qué su cliente deberá comparecer por el delito del fuero federal.

"El día de ayer, recordarán, le fue ejecutada a él un mandamiento de captura por una orden de un juez federal por el delito de traición a la patria, todos lo pudieron consignar", explicó.

"Una vez que concluimos la presente audiencia, la jueza que libró esa orden de aprehensión (a nivel federal), pues requiere la presencia de la persona imputada ante ella para los cargos correspondientes en la Ciudad de México, allá particularmente en el Altiplano", dijo.

"Ahorita los agentes de la Policía Ministerial proceden a ejecutar ese mandamiento de traslado y el licenciado Jáuregui será trasladado al penal federal del Altiplano, allá en Almoloya, para continuar con ese acto procesal", reiteró.

Minutos después de la entrevista a la defensa, la Fiscalía de Chihuahua confirmó que el proceso contra César "N" en el estado sigue en curso, pero el acusado está bajo custodia federal.

Gilberto Loya, encargado de despacho de la fiscalía estatal, dijo que ellos pidieron que el acusado fuera recluido en una prisión en Chihuahua, por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Sin embargo, el juez descartó esa medida cautelar y ordenó que el imputado no salga del país y entregara sus documentos migratorios, además de que deberá firmar periódicamente ante la autoridad vigilante una vez al mes. Igual se le prohibió comunicarse con testigos del proceso.

"Respetamos la determinación judicial, el proceso en Chihuahua sigue su curso, sin embargo, he sido informado de que la Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión del fuero federal en contra de César JM, minutos después de haber concluido la audiencia y ahora se encuentra en custodia federal", dijo Loya.

"Se trata de un proceso distinto que corresponde a la Fiscalía General de la República y a un juez federal", añadió sin ofrecer más detalles.

Villasana Ramírez dijo que existía la posibilidad de que César "N" pudiera comparecer vía remota con medios electrónicos por los cargos a nivel federal desde una prisión en Chihuahua. Pero el documento de la Policía Federal Ministerial señaló que requerían al acusado en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México con sede en Almoloya de Juárez.

"El oficio que hoy nos exhibieron los agentes de la Policía Ministerial es en el sentido de que la jueza requiere que él esté interno en el penal de alta seguridad, allá en el Altiplano", indicó a este medio.

El litigante dijo que no sabe lo que incluye la carpeta iniciada en la FGR, salvo el delito informado públicamente ayer por la fiscal Ernestina Godoy.

"Entendemos que es muy similar o que es una investigación espejo a lo de aquí (en Chihuahua), pero no tenemos más información", añadió.

César "N" fue detenido la mañana del sábado por su presunta implicación en el decomiso de un narcolaboratorio en la localidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde participaron dos agentes de la CIA que murieron en un accidente vehicular cuando regresaban del operativo. En el percance, registrado el pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara, también fallecieron dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua.

La FGR lo acusa de haber permitido la intervención de los funcionarios estadounidenses, pues, presuntamente, ordenó y coordinó el operativo irregular. La acción fue considerada un ataque al pacto federal y a la división de poderes porque la Ley de Seguridad Nacional limita a las entidades federativas para asumir facultades reservadas a la Federación y para transferir potestades públicas a autoridades extranjeras. De ahí que se imputa un hecho que atenta contra la soberanía y la integridad de la nación.

La carpeta de investigación, sustentada en trabajos de gabinete y de campo que comprendieron más de cien diligencias, establece que la participación de los extranjeros no tenía justificación alguna y que la cadena de mando tampoco tenía motivo para permitirla. La dependencia precisó que fue el entonces fiscal quien dio a conocer los hechos a la opinión pública, y que se acreditó que ambos extranjeros habían acudido en varias ocasiones, sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.

En un mensaje el sábado, la fiscal Ernestina Godoy recordó que el propio César "N" declaró a medios que la acción fue resultado de meses de planeación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, áreas a su cargo.

Según Godoy, el exfiscal también ocultó información, pues sabía que el caso del narcolaboratorio era competencia federal, pero no lo informó, sino a personas extranjeras. A decir de la FGR, las fuerzas federales fueron avisadas del operativo de manera precipitada e indebida.

Se espera que César "N" sea enviado al centro del país en las próximas horas y llegue este mismo lunes. El exfiscal aspira a la contienda interna del PAN para buscar la candidatura por la alcaldía de Chihuahua y sus simpatizantes han dicho que es un preso político. Aunque enfrenta dos procesos penales, no hay restricciones legales que le impidan seguir con sus pretensiones electorales.

Con información de Francisco Carmona

ASJ