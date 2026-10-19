Seguridad

Determinan que Exfiscal César 'N' Enfrente en Libertad su Proceso en Chihuahua

Al exfuncionario le fue cumplimentada una orden de arresto por traición a la patria, debido a su presunta implicación en el operativo en que participaron dos agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara

Prisión Preventiva Contra el Exfiscal de ChihuahuaPrisión Preventiva Contra el Exfiscal de Chihuahua. Foto: Fb: Cesar Jáuregui

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