Determinan que Exfiscal César 'N' Enfrente en Libertad su Proceso en Chihuahua

Un juez determinó que el exfiscal de Chihuahua, César "N", enfrente su proceso en libertad por el delito de ejercicio ilegal de funciones y coalición, luego de una audiencia inicial que se prolongó más de 11 horas.

La comparecencia se llevó a cabo en Cihuahua capital, donde el juzgador Luis Alberto Simental resolvió que no era necesario que el exfuncionario fuera ingresado a una prisión local y descartó riesgos de su posible evasión de la justicia.

De ahí que impuso medidas cautelares para asegurar la presentación del imputado a la próxima audiencia de vinculación, programada para las 10:00 horas del 22 de octubre.

Entre las restricciones, se ordenó que el exfiscal entregue sus documentos migratorios, como pasaporte y VISA, y no se acerque a los testigos del proceso. Además, cada 30 días deberá acudir a una firma periódica en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

César "N" fue detenido ayer por su presunta implicación en el decomiso de un narcolaboratorio en la localidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde participaron dos agentes de la CIA que murieron en un accidente vehicular cuando regresaban del operativo. En el percance, registrado el pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara, también murieron dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua.

La dependencia ministerial ejecutó la orden de arresto debido a que acusa al exfiscal de ser presunto responsable sobre la forma en que se condujo el operativo, así como su posible omisión en la cadena de mando y los protocolos aplicables.

Este domingo, el exfiscal enfrentó la continuación de su audiencia inicial para la formulación de imputación. La vista judicial comenzó ayer por la tarde, pero se aplazó para continuarla al día siguiente para que la defensa conociera de la carpeta. La reanudación inició a las 10:30 horas.

Durante el proceso, los abogados del acusado cuestionaron la competencia de la Fiscalía General del Estado para continuar con la investigación y solicitar una orden de aprehensión. También hicieron referencia a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, el Ministerio Público solicitó que la diligencia se desarrollara de manera privada, bajo el argumento de que la información expuesta podría afectar dos investigaciones relacionadas con temas de seguridad pública federal. Sin embargo, el juez rechazó la petición al considerar que no existían elementos suficientes para esa secrecía.

El Ministerio Público de la Fiscalía de Chihuahua argumentó que sí hubo presencia de agentes extranjeros en el operativo en la Sierra Tarahumara, quienes trabajaron en conjunto con policías de Chihuahua y que César "N" tuvo conocimiento de la presencia de esos funcionarios estadounidenses en las diligencias para ubicar y desmantelar el narcolaboratorio.

Después de dar lectura a declaraciones de testigos de cargo y desechar algunos, el juzgador determinó un receso antes de las 20:00 horas, pero anunció que volvería para decidir sobre la medida cautelar. Previamente, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y Simental Ortega accedió.

La parte acusadora pidió al juez que el imputado fuera ingresado a una cárcel porque existe el riesgo de fuga, debido a su solvencia económica. Pero Simental Ortega descartó esa medida porque dijo que estaba sustentada en supuestos, además, consideró que sería incurrir en un acto discriminatorio.

El juez igual dijo que la Fiscalía no había justificado suficientemente la necesidad de mantener a César "N" en prisión preventiva.

A decir de la defensa, no hay necesidad de cautela porque su cliente aspira a participar en el proceso electoral en curso en su estado natal y sus intenciones son mantenerse en una exposición pública. Además de que no ha abandonado Chihuahua y accedió a dar sus documentos migratorios.

El exfiscal intervino en la audiencia y dijo que no había datos de prueba para demostrar que hubiese instruido o participado directamente en el operativo antidrogas. Asimismo, rechazó que se consideraran supuestas relaciones con autoridades de Estados Unidos para huir y afirmó que siempre ha estado disponible para comparecer, pues en el pasado igual se presentó a declarar por el caso. Argumentó que encerrarlo en una prisión sería excesivo.

El juez valoró los posicionamientos y determinó que el acusado enfrente las acusaciones fuera de una cárcel.

El caso de los agentes de la CIA desató una controversia entre la entidad y la federación y la Fiscalía General de la República (FGR) igual inició una carpeta de investigación. César "N" se vio obligado a dejar su cargo días después de los hechos y en las últimas semanas manifestó su aspiración por la alcaldía de Chihuahua, buscando ser postulado por el PAN.

De ahí que el exfiscal también enfrentará un proceso por el delito de traición a la patria, luego de que le fue ejecutada una orden de aprehensión emitida por un juez federal por ese delito. Ayer, la FGR dijo que, supuestamente, César "N" permitió que personas extranjeras intervinieran sin autorización en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, señaló que ese acto atenta contra la soberanía y la integridad de la nación al encontrarse "expresamente prohibido" por la Constitución.

Este domingo, al exterior de la ciudad judicial, algunos simpatizantes panistas del exfiscal gritaron consignas rechazando la detención. Ayer igual se expresaron a las afueras del Tribunal de Justicia de Chihuahua, acusando que César "N" es un preso político.

Por este caso, el ex fiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, sigue prófugo de la justicia luego de que un juez solicitó su arresto por falsedad en declaraciones en el mismo caso del narcolaboratorio.

Con información de Francisco Carmona

ASJ