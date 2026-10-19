Pago del Bienestar: ¿A Qué Apellidos Toca la Beca Benito Juárez el 20 y 27 de Octubre 2026?
Consulta las letras y lista de apellidos que van los martes en el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez de octubre 2026
Consulta las letras y lista de apellidos que van los martes en el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez de octubre 2026
Inició la primera dispersión del ciclo escolar de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra y acá te traemos la lista de letras y apellidos que cobran su pago Bienestar los martes 20 y 27 de octubre 2026.
Luego de que se depositará la Beca Rita Cetina a los beneficiarios de secundaria, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer el calendario oficial de pagos de octubre de 2026 de los apoyos para estudiantes de preparatoria, bachillerato y universidades.
Los pagos de estos programas sociales se hacen directamente en la tarjeta del Banco Bienestar y se deposita en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.
De acuerdo con el calendario de pagos de las Becas Bienestar, los martes 20 y 27 de octubre de 2026 se depositará a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras C, N, Ñ, O, P, Q. Este es el orden en el que se realizará la primera dispersión del ciclo escolar:
Letras A, B: 19 de octubre de 2026.
Letra C: 20 de octubre de 2026.
Letras D, E, F: 21 de octubre de 2026.
Letra G: 22 de octubre de 2026.
Letras H, I, J, K, L: 23 de octubre de 2026.
Letra M: 26 de octubre de 2026.
Letras N, Ñ, O, P, Q: 27 de octubre de 2026.
Letra R: 28 de octubre de 2026.
Letra S: 29 de octubre de 2026.
Letras T, U, V, W, X, Y, X: 30 de octubre de 2026.
Este martes 20 de octubre 2026 se pagará el apoyo bimestral a los estudiantes de preparatoria y universitarios cuyo primer apellido inicia con la letra C. Esta es la lista de algunos de los más populares:
Cabrera
Camacho
Carrillo
Castro
Castillo
Cruz
Córdova
Colmenares
Chávez
Cabrera
Corona
Calderón
Campos
Cano
Cortez
Cortes
Cisneros
Castellanos
Mientras que el siguiente martes 27 de octubre de 2026, los beneficiarios a los que les depositarán la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro o la Beca Gertrudis Bocanegra son aquellos que se apellidan con las letras N, Ñ, O, P, Q:
Navarro
Navarrete
Nava
Nieto
Noriega
Nuno
Núñez
Negreta
Naranjo
Ñacul
Ortíz
Olivas
Oliva
Oliveros
Olmos
Oropeza
Ortega
Orozo
Los apoyos para estudiantes de preparatoria, bachillerato y universidades ofrecerán distintos montos a sus beneficiarios correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar, que es septiembre y octubre. Esto pagan:
Beca Benito Juárez: 1,900 pesos a cada beneficiario.
Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos a cada universitario.
Beca Gertrudis Bocanegra: 1,900 pesos a cada universitario.
PPP
Covarrubias
Coronado
Carrasco
Caballero
Ornelas
Osuna
Ontiveros
Ordaz
Ochoa
Osorio
Pérez
Palacios
Peña
Ponce
Palomino
Padilla
Parra
Paredes
Palma
Paz
Pineda
Paez
Pascual
Pimentel
Perea
Pichardo
Pedroza
Pantoja
Quezada
Quintana
Quintero
Quijano
Quiroga
Quevedo
Quiroz
Quispe