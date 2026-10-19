Pago del Bienestar: ¿A Qué Apellidos Toca la Beca Benito Juárez el 20 y 27 de Octubre 2026?

Inició la primera dispersión del ciclo escolar de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra y acá te traemos la lista de letras y apellidos que cobran su pago Bienestar los martes 20 y 27 de octubre 2026.

Luego de que se depositará la Beca Rita Cetina a los beneficiarios de secundaria, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer el calendario oficial de pagos de octubre de 2026 de los apoyos para estudiantes de preparatoria, bachillerato y universidades.

Los pagos de estos programas sociales se hacen directamente en la tarjeta del Banco Bienestar y se deposita en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

¿Qué letras tocan de la Beca Benito Juárez el 20 y 27 de octubre?

De acuerdo con el calendario de pagos de las Becas Bienestar, los martes 20 y 27 de octubre de 2026 se depositará a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras C, N, Ñ, O, P, Q. Este es el orden en el que se realizará la primera dispersión del ciclo escolar:

Letras A, B: 19 de octubre de 2026.

Letra C: 20 de octubre de 2026.

Letras D, E, F: 21 de octubre de 2026.

Letra G: 22 de octubre de 2026.

Letras H, I, J, K, L: 23 de octubre de 2026.

Letra M: 26 de octubre de 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: 27 de octubre de 2026.

Letra R: 28 de octubre de 2026.

Letra S: 29 de octubre de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: 30 de octubre de 2026.

Becas Bienestar: Apellidos que cobran el 20 y 27 de octubre

Este martes 20 de octubre 2026 se pagará el apoyo bimestral a los estudiantes de preparatoria y universitarios cuyo primer apellido inicia con la letra C. Esta es la lista de algunos de los más populares:

Cabrera

Camacho

Carrillo

Castro

Castillo

Cruz

Córdova

Colmenares

Chávez

Cabrera

Corona

Calderón

Campos

Cano

Cortez

Cortes

Cisneros

Castellanos



Mientras que el siguiente martes 27 de octubre de 2026, los beneficiarios a los que les depositarán la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro o la Beca Gertrudis Bocanegra son aquellos que se apellidan con las letras N, Ñ, O, P, Q:

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negreta

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozo



¿Cuánto pagan las Becas Bienestar en octubre 2026?

Los apoyos para estudiantes de preparatoria, bachillerato y universidades ofrecerán distintos montos a sus beneficiarios correspondiente al primer bimestre del ciclo escolar, que es septiembre y octubre. Esto pagan:

Beca Benito Juárez: 1,900 pesos a cada beneficiario.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos a cada universitario.

Beca Gertrudis Bocanegra: 1,900 pesos a cada universitario.

PPP