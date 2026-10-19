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Pago del Bienestar: ¿A Qué Apellidos Toca la Beca Benito Juárez el 20 y 27 de Octubre 2026?

Consulta las letras y lista de apellidos que van los martes en el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez de octubre 2026

Checa qué Apellidos les Toca la Beca Benito Juárez el 20 y 27 de Octubre 2026Este es el primer pago de la Beca Benito Juárez del ciclo escolar. Foto: Julio León
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