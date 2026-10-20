Sujetos en Moto Disparan a Comerciantes y Transeúntes en Iztapalapa

Sujetos en motocicletas dispararon de manera aleatoria a comerciantes y transeúntes en la colonia Ejército de Agua Prieta, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, dejando autos dañados y al menos un herido.

El ataque ocurrió la noche de este lunes sobre la calle Circunvalación y Batalla 5 de Mayo, donde se ubican varios locales, y aparentemente fue un ataque sin un objetivo específico.

Los primeros reportes señalan que cuatro sujetos en motocicletas abrieron fuego contra toda la gente que estaba en la zona. Primero dispararon sobre Circunvalación y doblaron en la esquina siguiente, según testigos.

Al menos dos autos recibieron impactos de arma de fuego, incluida la unidad de un conductor de taxi por aplicación, cuyos proyectiles perforaron parte del cofre, parabrisas y medallón.

El taxista tuvo que refugiarse en calles aledañas, asustado por la balacera, al igual que locatarios. El chofer, de nacionalidad haitiana, había dejado un pasaje cuando se vio sorprendido por el ataque armado.

Los vecinos dijeron a N+ que este tipo de ataques son recurrentes. A menudo, jóvenes que rondan entre los 20 y 25 años de edad se desplazan en motocicletas a toda velocidad y disparan contra las personas de forma indistinta.

Sobre Circunvalación se instala un tianguis los martes y los viernes, pero también hay muchos comercios.

Al sitio se movilizaron policías capitalinos, quienes entrevistaron a las personas que atestiguaron la situación.

Oficialmente, ninguna autoridad del gobierno de la Ciudad de México ni de la alcaldía Iztapalapa han ofrecido mayores detalles.

La demarcación donde ocurrieron los hechos es la más poblada de las 16 alcaldías de la capital del país. Ahí operan diversas células criminales dedicadas a delitos como el narcomenudeo, robos y homicidios, entre otros.

ASJ