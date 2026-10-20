Balaceras

Sujetos en Moto Disparan a Comerciantes y Transeúntes en Iztapalapa

Al menos un comerciante fue rozado por un proyectil de arma de fuego y dos autos fueron impactados en la carrocería

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Balacera en Iztapalapa: Hombres en Moto Atacan Comerciantes y Peatones

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