‘No Es Justo que Desaparezcan a las Niñas’: Familia de Aralí Bloquea Ermita Iztapalapa

La incertidumbre por no tener noticias de Aralí Hernández García, quien desapareció el 10 de octubre, llevó a sus familiares a bloquear esta noche la avenida Ermita Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

A la altura de la estación Tecoloxtitlán de la Línea 10 del Trolebús, en la colonia Ampliación Santiago Acahualtepec, los manifestantes exigen a la Fiscalía de CDMX que agilicen las indagatorias para hallarla con vida. Aseguran que han solicitado los videos de cámaras de seguridad del C5, pero varios de los dispositivos no funcionan o graban mal.

N+

"Se ve cómo baja, cruza el camellón y después se pierde su imagen por los arboles (que hay). Se nos va el tiempo, no tenemos videos para seguir el rastro", dijo a N+ su hermana.

Según la ficha de búsqueda con folio 20261011-014, Aralí salió de su vivienda ubicada en la colonia Miguel de la Madrid Hurtado, en Iztapalapa, y se perdió todo contacto con ella.

"No es justo que nos estén desapareciendo a nuestras hijas y luego aparezcan muertas", aseguró su mamá, María Macaria.

Debido al bloqueo en Ermita Iztapalapa y el Eje 6 Sur, se presenta severo caos vial en las inmediaciones, por lo que personal de Tránsito labora para tratar de agilizar la circulación; la alternativa vial es la Calzada Ignacio Zaragoza.

Con lonas de la ficha de búsqueda, fotografías y pancartas, los seres queridos de Aralí piden ayuda a los peatones que caminan por la zona o descienden del transporte público. "Por favor, si la ven, avísenos, estamos desesperados", gritan.

La señora María Macaria asegura que el bloqueo permanecerá hasta que no tenga noticias de su hija, ya que los únicos datos que tiene de la desaparición de Aralí los ha conseguido su familia.

"Todo lo hemos hecho nosotros. No me voy a quitar hasta que no nos den una respuesta, hasta que aparezca, así tenga que venir a bloquear todos los días", advirtió.

Foto: Fiscalía CDMX

Aralí Hernández García tiene 16 años de edad, mide aproximadamente 1.50 metros de altura, y sus señas particulares son: lunares en mejillas y cicatrices de varicela en el rostro.

El día de su desaparición fue vista con sudadera gris con calavera al frente, pantalón de mezclilla azul claro y tenis blancos.

EPP