Desaparecidos

‘No Es Justo que Desaparezcan a las Niñas’: Familia de Aralí Bloquea Ermita Iztapalapa

Familiares de la joven de 16 años, bloquean esta noche la vialdiad para exigir su aparición con vida

Los familiares de la menor desaparecida bloquea Ermita IztapalapaFoto: N+
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