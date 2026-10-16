Salud

¿Me Puedo Vacunar contra el VPH si ya Tengo el Virus? A Quiénes Sí se Aplica Dosis en México

La infección por VPH suele ser asintomática o presentarse de manera transitoria y,en la mayoría de los casos, resolverse sin tratamiento.

Mujer se aplica vacuna del VPH. Se puede aplicar la vacuna aún cuando ya tienes el virusEste mes inició la Jornada de Vacunación contra el VPH en México. Conoce a quiénes sí les aplican la dosis en México. Foto: Cuartoscuro.

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