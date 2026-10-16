¿Me Puedo Vacunar contra el VPH si ya Tengo el Virus? A Quiénes Sí se Aplica Dosis en México

Ya arrancó la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) que ayuda a prevenir el cáncer cérvicouterino y otras enfermedades relacionadas con este virus. El Gobierno de México anunció que las dosis se aplicarán del 12 de octubre de 2026 al 9 de julio de 2027.

La infección por el Virus del Papiloma Humano es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes a nivel mundial. Toda vez que existen 200 tipos de VPH, de los cuales 120 tienen la incapacidad de infectar al ser humano.

Suele ser asintomática o presentarse de manera transitoria. En la mayoría de los casos se resuelve sin tratamiento, sin embargo, algunas infecciones pueden ocasionar la aparición de verrugas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cáncer Cervicouterino: Científicas Desarrollan Biosensor para Detectar VPH en 30 Minutos

Cuando una infección por un tipo de VPH de alto riesgo persiste, puede generar lesiones precancerosas que, si no son detectadas y tratadas oportunamente, pueden progresar a cáncer cervicouterino.

Dada la importancia de contar con la vacuna, ya te explicamos dónde aplican el biológico contra el VPH gratis en México, y cómo puedes ubicar la clínica más cercana para acudir por la dosis.

¿En qué consiste la vacuna del VPH y dónde se aplica?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que el esquema de vacunación contra el VPH consta de una sola dosis de 0.5 ml vía intramuscular en el brazo.

En tanto que el Instituto Mexicano del Virus del Papiloma Humano agrega que esta vacuna ofrece protección al causar una respuesta inmunitaria en el cuerpo que ayuda a prevenir la infección por ciertas cepas de VPH. Es decir que:

Produce anticuerpos.

Previene la infección.

Protege contra el desarrollo de enfermedades.

Ofrece inmunidad a largo plazo.

¿A quiénes sí se les aplica la vacuna contra el VPH en México este 2026?

En México la campaña de vacunación está dirigida solamente a algunos grupos de edad, por lo que a continuación detallamos quiénes sí son considerados para esa campaña de vacunación:

Niñas y niños que están cursando el quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados.

Además, se aplica a personas de 11 a 49 años que viven con VIH. En este caso, el IMSS indica que se aplican 3 dosis de 0.5 ml cada una, con intervalo de 0-2-6 meses, o al menos 2 dosis con intervalo de 0-2 meses.

También se aplica a niñas y mujeres de 9 a 19 años que se encuentran en protocolo de atención por violación sexual.

En el caso de las mujeres de 12 a 16 años y hombres de 12 años rezagadas de la vacuna, se aplica siempre y cuando no hayan recibido al menos una dosis contra el VPH en años previos.

¿Me puedo vacunar contra el VPH si ya tengo el virus?

El Instituto Mexicano del Virus del Papiloma Humano explica que sí se puede recibir la vacuna del VPH aunque ya hayas estado infectado por el virus, debido a que ofrece protección adicional contra las cepas a las que aún no has estado expuesto.

Detalla que aunque la mayoría de las personas no presenta problemas graves por el contagio del VPH, hay quienes desarrollan complicaciones que son prevenibles con la vacuna.

Los adultos que estén en busca de la aplicación de este biológico, pueden consultar en hospitales privados por la dosis, que en dicho caso tiene un costo.