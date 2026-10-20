¿Qué Necesita Kimi Antonelli para ser Campeón de la Fórmula 1 este Fin de Semana?

Aún quedan seis carreras en la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero tan pronto como este próximo fin de semana podríamos tener al nuevo piloto campeón. Kimi Antonelli, conductor de la escudería Mercedes, ha tenido un rendimiento sensacional y está muy cerca de conquistar el que sería su primer título en el Campeonato de Pilotos y aquí te contamos cómo podría hacerlo durante el Gran Premio de Estados Unidos.

Antonelli, de apenas 20 años de edad, ha dominado la temporada con un registro de ocho triunfos y lidera el Campeonato de Pilotos con 340 puntos, muy por encima del segundo lugar que es George Russell, también de Mercedes, que tiene 238.

Esta diferencia que ha tenido Mercedes con respecto al resto de los equipos en la temporada 2026 tiene a Kimi Antonelli al borde de conseguir su primer título y este fin de semana podría culminar la hazaña, pero para ello deberá contar con una serie de combinaciones.

Primero que nada, si Antonelli quiere levantar el trofeo de la Fórmula 1 al finalizar el Gran Premio de Estados Unidos, deberá ganar la carrera. Además, el italiano también tiene que esperar a que su co-equipero Russell acabe en la novena posición o más abajo y que Lewis Hamilton, de Ferrari, no termine la carrera superior al quinto lugar.