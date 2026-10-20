ENES Suroriente UNAM: Gobierno Firmará Acuerdo a Fin de Mes Para Construcción de Nuevo Plantel

A una semana de que se anunciara la construcción de un nuevo plantel universitario en la Ciudad de México, el primero después de más de 50 años. hoy, el Gobierno capitalino informó que será a finales de octubre cuando se realice la firma del acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la construcción.

"A finales de este mes estaremos concretando un acuerdo, un convenio, entre la UNAM, el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno Federal", indicó la jefa de Gobierno.

El gobierno de la CDMX se encargará de la construcción del plantel, mientras que la Secretaría de Ciencia y Tecnología federal apoyará con el diseño de las carreras y planes académicos que se impartirán y la UNAM se dedicará a equiparlo y operarlo.

El gobierno de la Ciudad indicó que se plantea que la nueva universidad se vaya abriendo por etapas, de acuerdo al avance de la construcción. Destacó la importancia de crear este nuevo inmueble, pues solo existen dos sedes de la UNAM en la Ciudad de México: CU y FES Zaragoza, mientras que el resto se encuentran en el Estado de México.

Se tratará del tercer espacio de la UNAM en la ciudad, con el objetivo de dar más opciones. Además, en 2027 se darán a conocer otras iniciativas en materia educativa en la capital.

Sobre el lugar donde se construir el nuevo plantel de la UNAM, el gobierno de la CDMX indicó que ya tienen algunas propuestas para su ubicación, las cuales serán revisadas en coordinación con la universidad.

“El suroriente es el lugar en que más falta le hace educación. Este tipo de proyectos educativos como las universidades, la verdad, es que en cualquier punto que se construyera sería un beneficio, pero mejor en donde más hace falta", indicaron.

Este plantel tendrá un espacio para 20 mil alumnos. Además, el proyecto de la ENES contempla licenciaturas clave de alta demanda como Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología.

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