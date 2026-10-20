Sociedad

Resguardan Búho Localizado en la Glorieta de La Estampida, en Guadalajara

El sonido de un ave alertó a las personas que transitaban por el cruce de las avenidas López Mateos y Niños Héroes

Localizan búho en GuadalajaraEl ave fue puesta a disposición de autoridades. Foto: Bomberos de Guadalajara

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Búho Resguardado en La Estampida de Guadalajara | N+