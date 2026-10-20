Resguardan Búho Localizado en la Glorieta de La Estampida, en Guadalajara

Un búho fue localizado por personas que caminaban por el cruce de las avenidas López Mateos y Niños Héroes, en la Glorieta de La Estampida, en Guadalajara, quienes decidieron resguardar al ejemplar y solicitar apoyo de las autoridades.

Heriberto Gómez, quien participó en el resguardo del ave, relató que la encontraron mientras caminaban por la zona y al percatarse de que se trataba de un búho, decidieron protegerlo y pedir ayuda.

“Veníamos caminando y estaba ahí haciendo sus gemidos, no sé qué sea, chillando y pues nada más lo tomamos, lo resguardamos y hablamos”, compartió.

Una vez que las personas aseguraron al ave, se comunicaron a los números de emergencia para solicitar la intervención de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, debido a que se desconoce cómo llegó el ejemplar hasta ese punto de la ciudad.

Ambrosio González, comandante de la zona sur de Bomberos Guadalajara, explicó que, cuando llegaron al lugar, las personas que habían reportado el hallazgo ya tenían al búho resguardado dentro de una caja.

“Ya personal que lo había reportado lo tenía capturado en una caja, únicamente nos lo entregaron, hicimos el traslado al Rescate de Fauna del Agua Azul, para su continuidad a la especie”, indicó.

Después de recibir los primeros cuidados en Guadalajara, el búho será trasladado a la Unidad de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco de Zúñiga, donde continuará su atención y seguimiento.