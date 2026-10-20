Educación

Cancelan Clases en la UV por Frente Frío Dos; En Esta Región No Habrá Actividades

Derivado de las condiciones que prevalecen al sur del estado, la Vicerrectoría de la Universidad Veracruzana informó que posponen las labores académicas

Cancelan Clases en la UV por Frente Frío Dos; En Esta Región No Habrá ActividadesLas condiciones climatológicas han dificultado el traslado de la comunidad universitaria. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La Universidad Veracruzana suspende clases presenciales en Coatzacoalcos-Minatitlán debido al frente frío 2. Las actividades seguirán en línea.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Frente Frío Afecta Actividades en la UV Coatzacoalcos-Minatitlán | N+