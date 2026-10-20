Cancelan Clases en la UV por Frente Frío Dos; En Esta Región No Habrá Actividades

La Vicerrectoría de la región Coatzacoalcos-Minatitlán de la Universidad Veracruzana dio a conocer a la comunidad estudiantil que, debido a las afectaciones ocasionadas por el frente frío número 2, que han generado condiciones adversas en la zona, se suspenderán las clases presenciales.

Se informó que la medida se toma debido a que estas condiciones dificultan el traslado de la comunidad universitaria. Por tal motivo, las autoridades escolares dieron a conocer que se suspenderán las actividades académicas y administrativas, manteniéndose en modalidad virtual este martes 20 de octubre de 2026.

Asimismo, se dio a conocer que las actividades del personal técnico y manual y los servicios del módulo del SAISUV quedarán suspendidos y se invitó a la comunidad universitaria a mantenerse informada a través de los canales institucionales.