Lluvia de Estrellas Oriónidas Se Acerca a su Máxima Actividad Esta Semana: Cómo Ver el Evento

Las noches del miércoles 21 y jueves 22 de octubre la lluvia de estrellas Oriónidas llegará a su punto máximo de actividad. Te decimos cómo admirar este espectáculo astronómico.

Si hay un cometa célebre entre todos, ese es el Halley. Aunque había sido observado desde tiempos remotos, debe su nombre a Edmund Halley, el astrónomo que descifró su órbita por el sistema solar.

Ahora sabemos que esta mole de hielo y gas se aproxima a la Tierra cada 76 años. De ahí que algunos señalen que es el único cometa de periodo corto (es decir, que le da la vuelta al Sol en menos de dos siglos) que se puede ver hasta dos veces en la vida y a simple vista.

Pero el Halley también es responsable de la lluvia de estrellas Oriónidas. Cada otoño, la Tierra pasa por una nube de restos que dejó el cometa. Estos fragmentos de roca se precipitan en la atmósfera y se encienden en centellas.

En los últimos años, las Oriónidas han sido una lluvia de estrellas modesta, que produce entre 10 y 20 centellas por hora en su punto de máxima actividad. Para este 2026, la Sociedad Estadounidense de Meteoros calcula que la lluvia de meteoros producirá 20 centellas por hora durante la noche del 21 de octubre.

Tapiz de Bayeux, donde se ilustra al cometa Halley en el siglo XI. Foto: Reuters

No obstante, siempre hay que estar preparados para las sorpresas. Entre 2006 y 2009, las Oriónidas produjeron hasta 75 meteoros por hora, una cifra equiparable a las Perseidas.

Se anticipa que en las próximas décadas esta lluvia de meteoros tenga años cada vez más copiosos; especialmente para el años 2070, donde alcanzará un notable estallido, según varios pronósticos que han seguido la estela del Halley por sistema solar. Esto tiene especial sentido si se considera que el cometa volverá a verse hacia el 2061.

Aunque moderada, la lluvia de estrellas Oriónidas es una de las más fáciles de admirar. Esto se debe a que irradia de la constelación de Orión, una de las más famosas. Casi todos los niños son capaces de identificar en el cielo invernal a las tres estrellas del cinturón del cazador, conocido popularmente como “los Reyes Magos”.

Y esta tríada ha sido ampliamente admirada a través de los siglos y las distintas civilizaciones. Por ejemplo, según explica Bernardino de Sahagún en su Historia general de las cosas de la Nueva España, los mexicas conocían como “Mamalhuaztli” a las tres estrellas del cinturón de Orión. Aquella palabra designaba a los maderos que se frotan vigorosamente para encender una llama.

Durante el mes de octubre, Orión aparece sobre el horizonte hacia las 11 de la noche. Podrás ver a los “Reyes Magos” en posición perpendicular sobre el este.

Ilustración de la constelación de Orión en el cielo de México hacia la una de la madrugada. Foto: Stelllarium | IA

A la izquierda estará Betelgeuse, una gigante roja que ha intrigado a los astrofísicos por sus cambios repentinos de brillo en las últimas décadas. La lluvia de estrellas Oriónidas irradiará desde el brazo del cazador, entre Betelgeuse y Mu Orionis, una de las estrellas más tenues de la constelación.

Hacia las 4 de la mañana, Betelgeuse se ubicará casi en el cenit. Es decir que se encontrará encima de tu cabeza, formando un ángulo de noventa grados con el horizonte. Podrás admirar de la constelación de Orión durante toda la noche sin interferencias, aunque la Luna ya estará al 70% de su brillo máximo. De ahí en fuera, solo habrá de detenerte el amanecer.

Para admirar de forma óptima esta lluvia de meteoros, sin duda será de ayuda ubicarse en una zona con poca contaminación lumínica y con un cielo claro. Por fortuna, para disfrutar de las Oriónidas no hace falta contar con binoculares o telescopios. Se puede apreciar a simple vista, siempre y cuando la condiciones atmosféricas sean adecuadas.

Tanto la noche del 21 como la del 22 de octubre serán las mejores para ver las Oriónidas, pero incluso en los días siguientes el espectáculo puede ofrecer notables sorpresas. No pocas veces el punto de máxima de actividad se ha recorrido ligeramente hasta llegar al 26 de octubre.

EDG