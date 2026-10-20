Astronomía

Lluvia de Estrellas Oriónidas Se Acerca a su Máxima Actividad Esta Semana: Cómo Ver el Evento

Llega la gran lluvia de estrellas del otoño y te decimos cómo verla desde México durante el punto de máxima actividad

Centella de la lluvia de estrellas OriónidasLlega lluvia de estrellas Oriónidas. Foto: Reuters

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