Astronomía

¿Existen las Hipernovas? Nuevo Estudio Pone en Duda las Explosiones Más Fuertes del Cosmos

Hasta hace poco se les ubicaba entre las explosiones más grandes del universo; ahora la evidencia de su existencia parece haber desaparecido

Imagen de una supernovaLa existencia de las hipernovas es puesta en duda. Foto: Reuters

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