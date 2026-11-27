El agujero estacional de la capa de ozono en la Antártida alcanzó en 2026 una de sus mayores extensiones desde que comenzaron los registros hace 48 años, al posicionarse como el séptimo más grande de la historia, de acuerdo con observaciones atmosféricas de largo plazo y datos del satélite Copernicus Sentinel-5P, informó la Agencia Espacial Europea (ESA).

El pasado 20 de septiembre, el fenómeno llegó a cubrir 27.3 millones de kilómetros cuadrados, una extensión que supera ampliamente la superficie de México, que mide 1.96 millones de kilómetros cuadrados, y que se situó aproximadamente 6.5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un 31% por encima del promedio de las últimas dos décadas para esa época del año.

El agujero de la capa de ozono mide casi 14 veces (13.92) la superficie de México. Es más grande que Canadá, Estados Unidos (EUA) y México juntos, que tienen una superficie total de 21.78 millones de kilómetros cuadrado.

Aunque la extensión registrada fue particularmente grande, la ESA aclaró que el tamaño no es el único indicador para evaluar el comportamiento del agujero de ozono, ya que también se considera la profundidad, es decir, el grado de agotamiento de este gas en la atmósfera. En este sentido, los datos del Sentinel-5P muestran que la profundidad del agujero de este año se mantuvo cercana a la media.

Los científicos atribuyen la considerable extensión de 2026 a un vórtice polar inusualmente fuerte y persistente, que prolongó las condiciones de bajas temperaturas en la estratosfera antártica, favoreciendo durante más tiempo el agotamiento del ozono.

Este fenómeno suele comenzar a formarse en agosto, crece durante septiembre y alcanza su máxima extensión entre mediados de septiembre y mediados de octubre. Posteriormente, conforme aumenta la temperatura de la estratosfera durante la primavera del hemisferio sur, el agotamiento del ozono disminuye, el vórtice polar pierde fuerza y finalmente se desintegra.

Pese al tamaño registrado este año, la recuperación de la capa de ozono continúa en marcha. La variación de su extensión de un año a otro responde, en parte, a condiciones meteorológicas naturales, por lo que las observaciones prolongadas son fundamentales para distinguir estos cambios de las tendencias de recuperación a largo plazo.

El satélite Sentinel-5P, el primero de la misión Copernicus dedicado a la vigilancia atmosférica, permite identificar las huellas de distintos gases en el espectro electromagnético y obtener mediciones de contaminantes y ozono estratosférico con alta precisión y resolución espacial.

La vigilancia desde el espacio resulta fundamental para comprender la evolución del agujero de ozono, analizar las condiciones atmosféricas que influyen en su formación y evaluar los resultados de los acuerdos internacionales destinados a proteger la capa que resguarda la vida en la Tierra.

Además, los registros satelitales a largo plazo permiten a los científicos comprobar si la recuperación avanza conforme a lo previsto tras la eliminación gradual de las sustancias que destruyen el ozono, establecida a nivel mundial mediante el Protocolo de Montreal.

Con información de N+