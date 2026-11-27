Este fin de semana, la primera tormenta invernal azotará con fuerza a México; ocasionará lluvias torrenciales, bajas temperaturas y caída de nieve o aguanieve en varios estados.

Pero si te preguntas hasta cuándo prevalecerán esas condiciones climatológicas adversas, aquí te decimos qué día se debilitará este fenómeno meteorológico, que se originó ayer en el occidente del país.

Y aunque las autoridades informaron cuándo se prevé que deje de afectar al territorio nacional, también advirtieron que próximamente se acercará otro frente frío a México, el número 9 de la temporada. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Cuándo se degradará la tormenta invernal?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mañana sábado 28 de noviembre, la primera tormenta invernal seguirá su avance por México y ocasionará lluvias de diversa intensidad en estos estados:

Lluvias torrenciales: Guerrero

Lluvias intensas: Puebla y Oaxaca

Lluvias muy fuertes: Michoacán, Estado de México y Morelos

Lluvias fuertes: Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz

Chubascos: Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Colima y Guanajuato.

También mantendrá ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2,800 msnm de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En su pronóstico extendido, el SMN informó que en el transcurso del domingo, la primera tormenta invernal se debilitará a una vaguada en altura y se desplazará lentamente sobre el oriente y sur de México, ocasionando lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca; y lluvias fuertes en Puebla.

“Se prevé que el día lunes se ubique sobre el golfo de México, dejando de afectar al país”, agregó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Nuevo frente frío

Por otra parte, el Meteorológico Nacional también dio a conocer que el mismo domingo por la tarde se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noreste de México, que generará fuertes rachas de viento en esa región.

Se trataría del sistema frontal número 9 de la temporada, que inició en septiembre 2026 y terminará en mayo 2027.

De acuerdo con las previsiones de las autoridades, en esos meses se prevén 56 frentes fríos, seis más del promedio, que estarán bajo la influencia del fenómeno climatológico El Niño.

Un frente frío es un choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío, tienen una duración de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

SPB