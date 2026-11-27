La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé condiciones de viento para Tamaulipas durante este fin de semana, con cambios en las condiciones atmosféricas entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, para este sábado se esperan vientos de componente sur de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas.

Además, la primera tormenta invernal de la temporada continuará desplazándose sobre el occidente del país, mientras que la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 modificará sus características térmicas y dejará de afectar al territorio nacional.

Para el domingo 29 de noviembre, el organismo pronostica un cambio en las condiciones del viento, con dirección de componente norte y velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, así como rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, se esperan valores máximos de entre 24 y 25 grados centígrados en territorio tamaulipeco.

Asimismo, Conagua informó sobre la aproximación de un nuevo frente frío al noreste de México durante la tarde del domingo, fenómeno que podría generar fuertes rachas de viento en la región.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales y tomar precauciones ante las rachas de viento.

¿Qué temperaturas se esperan en otros estados de México?

En otras regiones del país también se pronostican contrastes en las temperaturas durante este fin de semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca se pronostican temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados.