Astronomía

¿Qué Ver al Planeta Saturno este Fin de Semana desde México? Te Explicamos Aquí

Este fin de semana podrás ver a Saturno ascender por el cielo desde México; te explicamos cómo hacerlo de forma sencilla

Persona observa el cielo con un telescopio¿Qué planetas ver este fin de semana en el cielo? Foto: Pexels

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