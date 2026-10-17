¿Qué Ver al Planeta Saturno este Fin de Semana desde México? Te Explicamos Aquí

En este época del año Venus ya ha dejado de brillar por la tarde. Pero eso no significa que los demás planetas hayan desaparecido del cielo. Te decimos cómo ver a Saturno desde México este fin de semana.

El pasado 4 de octubre, el planeta anillado del sistema solar se colocó en oposición al Sol. Esto significa que la Tierra se ubicó entre nuestra estrella y Saturno.

En consecuencia, el Sol ilumina de lleno al gigante gaseoso. De ahí que en este momento sea la mejor época del año para ver al planeta.

A esto se debe añadir que es un planeta muy fácil de identificar. Saturno tarda 378 días en volver a aparecer en el mismo punto del cielo. A este ciclo se le llama año sinódico y su valor es cercano al año terrestre, lo que permite que se pueda anticipar con facilidad dónde habrá de aparecer el planeta.

Durante este fin de semana, Saturno habrá de aparecer por el este apenas anochezca. Se verá especialmente brillante poco después de las 8 de la noche.

Saturno hacia las 8 de la noche en el cielo de México. Foto: Stellarium | IA

Hacia la medianoche, el planeta anillado se ubicará cerca del cenit. Es decir, estará casi exactamente por encima de tu cabeza, formando un ángulo de noventa grados con respecto al horizonte.

Saturno no es visible toda la noche. Hacia las 4 de la mañana, ya se habrá escondido por el oeste.

No obstante, si tienes la suerte de mirar el cielo a esa hora, encontrarás a otros dos planetas asomando por el este: Marte y Júpiter. El característico tono del planeta rojo y el brillo del gigante gaseoso serán fáciles de reconocer, pues estarán ligeramente alineados.