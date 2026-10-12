Astronomía

Estos Son los 3 Planetas que Podrás Ver en el Cielo de México la Noche de Este Lunes

Te decimos a qué hora y cómo ver los tres astros a simple vista en los cielos del país

Vía Láctea y una estrella fugaz¿Qué planetas se verán esta noche en México a simple vista? Foto: Reuters

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