Estos Son los 3 Planetas que Podrás Ver en el Cielo de México la Noche de Este Lunes

Esta noche, tres planetas asomarán en los cielos de México y tú podrás verlos a simple vista, sin necesidad de binoculares o telescopios. Te decimos cómo y a qué hora encontrarlos en la bóveda celeste.

El primer planeta que podrás ver la noche del 12 de octubre será Saturno. Históricamente, el otoño es la mejor época del año para admirar al planeta anillado del sistema solar.

Esto se debe a que Saturno tiene un periodo sinódico de 398 días; es decir, cada 398 días, vuelve a aparecer en el mismo punto del cielo. Esto se traduce en que sus movimientos sean muy regulares en nuestro cielo.

Dicha peculiaridad ha sido aprovechada no solo por los astrónomos, sino también por los artistas. En Aguascalientes se ubica la escultura monumental La Puerta Saturnina. Esta obra de Sebastián es un homenaje a Saturnino Herrán; tiene una peculiaridad astronómica: entre sus pilares, durante el otoño, puede apreciarse al planeta.

Esta noche se podrá ver al gigante gaseoso después de que anochezca. Hacia las 19:15 horas, Saturno saldrá por encima del horizonte en el este.

Saturno poco después del anochecer, a las 19:15, en el este desde la Ciudad de México. Foto: Stellarium | IA

El planeta podrá verse a simple vista y permanecerá visible gran parte de la noche, aunque se moverá gradualmente por la bóveda celeste. Hacia la medianoche, Saturno se ubicará muy cerca del cenit, que es el punto central del cielo, justo por encima de nuestras cabezas. El lucero “con orejas”, como lo llamó Galileo, se esconderá por el oeste en la mayor parte del territorio nacional hacia las 4:30 de la mañana.

Quienes ya estén despiertos a esta hora podrán admirar a los otros dos planetas que desfilarán por el cielo. Se trata de Marte y Júpiter, que saldrán por el este poco antes de las 4 de la mañana.

Hacia las 5:30 del 13 de octubre podrás ver al planeta rojo y al gigante del sistema solar alineados con el este. Para cuando salga el Sol, ambos planetas se ubicarán muy cerca del cenit, por lo que si sales antes de que amanezca, solo deberás voltear directamente hacia arriba.

Como en el caso de Saturno, esta dupla podrá verse a simple vista, sin necesidad de telescopios o binoculares. Eso sí: para disfrutar de los tres planetas será imprescindible contar con un cielo medianamente despejado.

Cabe señalar que la Luna, que apenas pasó por el novilunio, no habrá de interferir con la observación del cielo esta noche, por lo que será una estupenda oportunidad para ver las estrellas y los tres planetas visibles. Los otros dos planetas que se pueden ver a simple vista, Mercurio y Venus, no podrán ser admirados en estos días porque estarán muy cerca del Sol al atardecer y se ocultarán por el oeste justo antes de que anochezca.

Si te perdiste esta noche a Júpiter, Marte y Saturno, no te preocupes: el espectáculo habrá de repetirse al anochecer del 13 de octubre y la madrugada del 14.