Tormenta Geomagnética Golpeará la Tierra el 9 de Octubre y Estos Serán sus Efectos

Este martes, el Sol lanzó millones de toneladas de material al espacio tras una fuerte llamarada solar. Estos pedazos de átomos rotos habrán de golpear la Tierra el próximo viernes 9 de octubre. Te explicamos qué efectos tendrá la tormenta geomagnética.

En la superficie del Sol se forman burbujas de plasma varias veces más grandes que cualquier planeta del sistema solar. Cuando revientan, nuestra estrella emite una eyección de masa coronaria, enormes exhalaciones de partículas cargadas eléctricamente. Estos géiseres de materia suelen estallar después de una llamarada solar, una gran explosión de luz en la superficie del Sol.

Este martes, en la región 4549 de nuestra estrella se formó una llamarada solar que alcanzó la magnitud M1.4 y que fue seguida por una eyección de masa coronaria. Traducido a palabras simples, el Sol tuvo un estallido de intensidad mediana que incluyó no solo un notable rugido de luz, sino también una erupción de material que ahora mismo viaja por el espacio a aproximadamente 400 kilómetros por segundo.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos anticipa que esta nube de partículas cargadas golpee la Tierra este viernes. Como resultado, el planeta vivirá una tormenta geomagnética. Durante este fenómeno, los pedazos de átomos rotos del Sol interactúan con el campo magnético de la Tierra, así como con las partículas ubicadas en las partes altas de la atmósfera.

La tormenta geomagnética del viernes tendrá una magnitud de G2, que se considera mediana y que puede afectar a los sistemas de telecomunicaciones. Las partículas del Sol pueden desorientar a los satélites y dejar inservibles sus instrumentos. También pueden bloquear temporalmente las comunicaciones en algunas bandas de radio.

En casos extremos, una tormenta geomagnética puede dañar el sistema eléctrico de ciudades enteras, pero no se anticipan efectos catastróficos en el viernes. Lo que sí pronostica la agencia que forma parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) es que la aurora boreal baje de latitud.

El fenómeno luminoso podrá ser observado un poco más al sur de lo normal, en estados como Nueva York e Idaho. Durante una aurora, las partículas del Sol chocan con los átomos de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera, lo que libera las luces espectrales de colores.