Astronomía

Tormenta Geomagnética Golpeará la Tierra el 9 de Octubre y Estos Serán sus Efectos

La llamarada solar ocurrida este martes provocará el viernes una tormenta geomagnética que llevará la aurora boreal más al sur de lo habitual

El Sol visto por el observatorio SDO de la NASA el 6 de octubre del 2026Advierten por tormenta geomagnética para el 9 de octubre. Foto: NASA | SDO

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