Astronomía

¿Cuándo Será la Luna del Cazador de Octubre? Te Decimos Qué Significa el Fenómeno Astronómico

La segunda luna llena del otoño ha comenzado a ser asociada con una festividad específica: el Halloween

Sujeto pasea a su perro bajo la luna llena¿Cuándo es la Luna del Cazador? Foto: Reuters

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