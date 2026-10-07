¿Cuándo Será la Luna del Cazador de Octubre? Te Decimos Qué Significa el Fenómeno Astronómico

La creencia popular asegura que la luna llena de octubre es la más bella del año. Aunque esta idea no es más que un mito, refleja la emoción con que muchas personas anticipan a la Luna del Cazador. Te explicamos cuándo será esta luna llena, a qué debe su nombre y por qué está tan difundido el mito sobre su tamaño.

En 1792 se fundó en Estados Unidos una de las publicaciones más influyentes de la astronomía. No se trata de una revista científica sino de un almanaque dirigido a los granjeros: Old Farmer's Almanac.

Para mucha gente hoy en día la posición de las estrellas no tiene ninguna importancia más allá del horóscopo. Sin embargo, para los campesinos la astronomía es una herramienta crucial para la supervivencia.

Durante al menos dos siglos Old Farmer's Almanac fue una de las publicaciones más importantes en inglés. No era para menos: aquella revista indicaba cuándo se podía sembrar, cuándo iniciaban las estaciones y cuándo ocurrían las sucesivas lunas del año.

En este último punto, el almanaque popularizó los supuestos nombres que los nativos americanos habían puesto a las lunas. Sería más exacto decir que se inspiró y que, en muchos casos, recurrió a la invención. En cualquier caso, Old Farmer's Almanac ha servido para despertar la curiosidad de miles de personas.

La Luna del Cazador hace referencia a que los pueblos nativos comenzarían a prepararse en estas fechas para los meses fríos del año. Durante este mes, se cazan las presas cuya carne habrá de ser curada y cuyas pieles habrán de servir de abrigo.

No obstante, la segunda luna llena del otoño ha comenzado a ser asociada con una festividad específica: el Halloween. De ahí que ahora la cultura popular use la Luna del Cazador como una referencia a la noche de los dulces y los espantos.

Como ejemplo está la canción “Hunter's Moon”, del grupo de metal sueco Ghost. Este tema se grabó para acompañar el lanzamiento de la película de terror Halloween Kills.

La Luna del Cazador ocurrirá nominalmente el próximo 26 de octubre. Sin embargo, la hora exacta del plenilunio será a las 4:12 de la mañana, hora del meridiano de Greenwich.

Esto significa que en la mayor parte de México la luna llena ocurrirá a las 21:12 horas del día anterior, el 25 de octubre.