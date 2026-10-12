Simon y Rachel Coinciden en el Pacífico: Estos Estados de México Tendrán Lluvias

El huracán Simon mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes en el occidente de México, principalmente en Jalisco, Nayarit y Sinaloa. A estas condiciones se suman precipitaciones en otras regiones del país, mientras Rachel se degradó a ciclón postropical y dejó de representar una amenaza ciclónica directa para México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias más intensas relacionadas con Simón para este lunes 12 de octubre de 2026, se concentrarán en el litoral del Pacífico, donde también se prevén vientos fuertes y oleaje elevado.

Según lo que se informó, Simon se mantenía como huracán de categoría 2, a 95 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa. El sistema avanzaba hacia el noroeste a seis kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de 205 kilómetros por hora.

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Para este lunes, el SMN pronosticó lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Jalisco, la costa y el oeste de Nayarit, así como el sur de Sinaloa. Chiapas también se encuentra entre las entidades donde se esperan precipitaciones de esa intensidad.

Las lluvias podrían ocasionar inundaciones, deslaves e incrementos en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en zonas bajas y áreas vulnerables.

Además de las precipitaciones, se esperan vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora, y oleaje de cuatro a seis metros en la costa de Jalisco. En las costas de Nayarit y el sur de Sinaloa se prevé oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros.

En cuanto a Rachel, Conagua informó el domingo que el sistema se había degradado a ciclón postropical después de desplazarse sobre Baja California y continuar hacia Estados Unidos. Por ello, ya no debe presentarse como una tormenta tropical activa frente a las costas mexicanas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles inundaciones, descargas eléctricas y afectaciones en caminos, además de seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en comunidades costeras y zonas propensas a inundaciones.

El pronóstico puede cambiar conforme avance Simón, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas del SMN y Conagua durante el día.

PT