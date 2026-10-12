Pronóstico del tiempo

Simon y Rachel Coinciden en el Pacífico: Estos Estados de México Tendrán Lluvias

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles inundaciones, descargas eléctricas y afectaciones en caminos

La lluvia se hizo presente durante la nocheEl huracán Simon mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes. Foto: Cuartoscuro
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