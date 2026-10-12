Frente Frío 2 Ingresa a México: Estos son los Estados Afectados por Lluvias y Bajas Temperaturas

El frente frío número 2 de la temporada ingresó a estados del noroeste y norte de la República Mexicana, con probabilidad de lluvias, vientos fuertes y un ligero descenso en la temperatura para algunas regiones.

Los estados de Baja California y Sonora figuran entre las entidades que podrían registrar efectos asociados con el sistema frontal a partir de este lunes 12 de octubre, aunque la intensidad de las precipitaciones y los vientos variará según la región.

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En Baja California se prevén lluvias muy fuertes en zonas del norte y centro, mientras que en Sonora se esperan precipitaciones fuertes en el norte del estado. La interacción con los remanentes de la tormenta tropical Rachel también podría favorecer condiciones meteorológicas adversas.

Meteorólogos reportaron que el frente frío ingresó este lunes 12 de octubre 2026, por la región de San Luis Río Colorado, en Sonora, por lo que transitará entre hoy y el martes por el estado, provocando un descenso gradual de la temperatura. En Hermosillo, se proyectan mínimas de 18 grados y máximas de 35 grados.

El pronóstico contempla fuertes rachas de viento en la península de Baja California, además de oleaje elevado en la costa occidental. Estas condiciones podrían representar riesgos para las actividades marítimas y las comunidades cercanas al litoral.

Las bajas temperaturas se sentirán principalmente durante las madrugadas en zonas serranas. Se pronostican mínimas de entre 0 y 5 grados en regiones montañosas de Baja California, y Sonora.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, abrigarse ante el descenso térmico y extremar precauciones en zonas con lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado.

TLS