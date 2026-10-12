Pronóstico del tiempo

Frente Frío 2 Ingresa a México: Estos son los Estados Afectados por Lluvias y Bajas Temperaturas

El termómetro descenderá durante la madrugada en zonas serranas, con mínimas en entidades del noroeste del país

Archivo. Frente Frío azota en la capital del país, descendiendo las temperaturasFrente Frío azota en la capital del país, descendiendo las temperaturas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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