Sociedad

María Pide a la Virgen de Zapopan Localizar a su Hermana Desaparecida Hace 20 Años

La mujer viene desde Coahuila para acudir por décima vez consecutiva a la Romería y solicitar el milagro a través de las plegarias

RomeríaMaría acudió a la Romería para pedirle a la Virgen de Zapopan la localización de su hermana. Foto: N+

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María viaja desde Coahuila a la Romería de Zapopan por décima vez, pidiendo a la Virgen un milagro: encontrar a su hermana desaparecida hace 20 años

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