María Pide a la Virgen de Zapopan Localizar a su Hermana Desaparecida Hace 20 Años

María Guadalupe Márquez, proveniente de Coahuila, ha asistido a la Romería de Zapopan durante los últimos 10 años para pedirle un milagro a la Virgen: que su hermana aparezca.

La mujer comenta que su hermana Silvia Becerra Márquez desapareció hace 20 años en Piedras Negras, Coahuila, en compañía de su pareja, por lo que por décima vez consecutiva, María acudió a la Romería para pedirle a la Virgen de Zapopan el milagro.

Entre los estandartes de los danzantes y bandas de guerra, los colectivos de búsqueda se hicieron presentes un año más en la llevada de la Virgen.

Con fichas impresas en lonas y camisas con los rostros de sus seres queridos, le pidieron a la pacificadora su intersección para encontrarlos.

Los colectivos y madres buscadoras han convertido a la Romería de la Virgen de la Expectación en un espacio de visibilización y exigencia de justicia.

“Tengo ya 10 años viniendo a la Romería comprometida con la Virgen para que nos ayude a encontrarla viva o muerta, pero ya localizarla. Por ella, por todos los desaparecidos estamos aquí”, manifestó María.

Las plegarias de las familias han sido escuchadas en otros años por la Iglesia. En 2023, la misa de bienvenida en la Basílica de Zapopan fue dedicada a las víctimas de violencia y personas desaparecidas.

Este año, los colectivos formaron parte de la Romería para seguir pidiendo por la localización de sus seres queridos.