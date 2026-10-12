Padres de Alan, Bebé Fallecido en Hospital de Guadalajara, Piden Esclarecer el Caso

Marisol y Federico son los padres de Alan Fernando, un bebé fallecido en el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, presuntamente por una bacteria.

Los padres de Alan interpusieron recientemente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con la finalidad de que se esclarezca la causa de muerte del pequeño, ocurrida el 3 de mayo.

“Cuando fallece, nosotros nos quedamos con muchas dudas, pero por nuestro dolor, desconocimiento, también nos quedamos callados hasta que empezaron ahora a parecer más bebés con los mismos síntomas de mi hijo y creemos que también el de nosotros es uno de ellos”, manifestó Marisol Ramírez.

El bebé nació el 14 de abril por cesárea y debido a que fue prematuro, lo ingresaron a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Nacional de Occidente.

De acuerdo con el testimonio de sus padres, durante su estancia, el bebé adquirió una bacteria no especificada que provocó el deterioro y fallo de sus órganos.

Los familiares creen que podría tratarse de la bacteria Klebsiella pneumoniae, la cual aparentemente ha provocado el fallecimiento de varios recién nacidos, por lo que existen ya nueve denuncias formales ante la FGR.

“Estamos en el tiempo de investigar qué bacteria, creemos que es la misma de la que han fallecido bastantes bebés en el Centro Médico, lo que buscamos ante las autoridades es ese esclarecimiento, nadie me va a devolver a mi bebé”, explicó Federico Sánchez.

Por estas muertes, el IMSS realiza una auditoría clínica al interior del hospital, mientras que la FGR lleva a cabo las investigaciones correspondientes. También se cuenta con una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.