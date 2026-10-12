Sociedad

Padres de Alan, Bebé Fallecido en Hospital de Guadalajara, Piden Esclarecer el Caso

Después de la muerte de su hijo, Marisol y Federico esperan que el caso sea aclarado por las autoridades competentes

IMSSLos padres de Alan piden que se esclarezca el caso de su muerte. Foto: N+

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Padres de Alan, bebé fallecido en Guadalajara, exigen respuestas tras su muerte por bacteria en hospital

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