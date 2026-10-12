Sociedad

Pablo Lemus Responde Tras Violencia y Detenciones por Marcha por el Agua en Guadalajara

La manifestación dejó lesionados, incluidos policías del estado. Dos de ellos son reportados graves

Manifestación por el agua en GuadalajaraEn la manifestación se hizo uso de gas lacrimógeno. Foto: N+

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Pablo Lemus asegura que investigará agresiones y detenciones durante la marcha.

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