Pablo Lemus Responde Tras Violencia y Detenciones por Marcha por el Agua en Guadalajara

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se ha pronunciado ante los hechos de violencia y las detenciones que hubo durante la marcha por el agua en Guadalajara, misma que dejó 59 personas lesionadas.

Según Lemus, solicitó desde anoche a la Fiscalía de Jalisco el revisar detenidamente las detenciones que hubo en la protesta. Al momento, de los 39 detenidos, 12 han sido liberados.

“Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin ninguna excepción”, señaló en redes.

También dijo que dos policías son reportados graves, uno presenta fractura en el cráneo y otro perdió un dedo tras ser golpeado con un tuvo con filo. Destacó que la ola de violencia afectó a familias y periodistas e incluso generó crisis de ansiedad a los adultos mayores que residen en un hogar de descanso, ubicado a un costado de Casa Jalisco.

“Lamento mucho que hayan vivido esa experiencia”, agregó Lemus.

Por otra parte, afirmó que ha solicitado se analicen todos los videos de cámaras de vigilancia para revisar la actuación de la policía durante la marcha y sancionar cualquier posible exceso en uso de la fuerza.La situación ya ha sido informada a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pablo Lemus, reafirmó que la manifestación por el agua comenzó de manera pacífica y que se tornó violenta en Casa Jalisco por la presencia de un grupo de choque, los cuales presuntamente iban armados y que agredieron a las mujeres policías.