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Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina del 12 al 16 de Octubre 2026: Letras y Apellidos por Día

¿Cobras esta semana? Consulta las fechas de pago de la Beca Rita Cetina del 12 al 16 de octubre de 2026

Consulta el Calendario Beca Rita Cetina del 12 al 16 de Octubre 2026El primer pago del ciclo escolar está a punto de terminar. Foto: Julio León
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