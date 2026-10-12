Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina del 12 al 16 de Octubre 2026: Letras y Apellidos por Día

Inicia la segunda semana del calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, y si sigues a la espera de tu depósito, acá te decimos qué letras y apellidos cobran cada día del 12 al 16 de octubre de 2026.

Luego de que el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, presentara la fechas oficiales de la primera dispersión del ciclo escolar para beneficiarios de secundaria, ésta terminará en los próximos días, por lo que muchos padres de familia se preguntan cuándo cae el apoyo económico.

Como sabes los pagos de la Beca Rita Cetina de secundaria se realiza en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta del Banco Bienestar.

¿Quiénes ya recibieron la Beca Rita Cetina en octubre 2026?

Los estudiantes que ya cobraron su apoyo son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras de la A a la L, los cuales fueron los primeros beneficiarios en ver reflejado su apoyo económico. Así se pagó por día a cada letra:

Letras A, B: 5 de octubre de 2026.

Letra C: 6 de octubre de 2026.

Letras D, E, F: 7 de octubre de 2026.

Letra G: 8 de octubre de 2026.

Letras H, I, J, K, L: 9 de octubre de 2026.

¿A quiénes les depositan la Beca Rita Cetina del 12 al 16 de octubre?

Los pagos que se realizarán esta semana del 12 al 16 de octubre de 2026 son para aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comienza con las letras que van de la M a la Z. Estos días le pagarán a cada uno:

Letra M: 12 de octubre de 2026.Letras N, Ñ, O, P, Q: 13 de octubre de 2026.

Letra R: 14 de octubre de 2026.

Letra S: 15 de octubre de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: 16 de octubre de 2026.

El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2026 va dirigido para beneficiarios de continuidad, es decir para aquellos que van en segundo y tercero de secundaria, que ya han recibido previamente un depósito en su tarjeta del Bienestar.

Lista de apellidos que cobran la Beca Rita Cetina del 12 al 16 de octubre

Los beneficiarios que cobrarán su apoyo económico en esta segunda semana de dispersión, que va del 12 al 16 de octubre de 2026, son aquellos cuyo primer apellido es uno de los siguientes, por mencionar los más populares:

Lunes 12 de octubre 2026: Letra M

Martínez

Morales

Mendoza

Moreno

Méndez

Medina

Márquez

Mejía

Maldonado

Miranda

Molina

Meza

Mora

Macias

Montes

Marín

Mata

Montoya



Martes 13 de octubre 2026: Letras N, Ñ, O, P, Q

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negreta

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozo



Miércoles 14 de octubre 2026: Letra R

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso



Jueves 15 de octubre 2026: Letra S

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano



Viernes 16 de octubre 2026: Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Torres

Trejo

Tapia

Trujillo

Téllez

Tovar

Toledo

Trinidad

Tolentino

Tejeda

Tenorio

Tello

Tinoco

Tamayo

Tirado

Terán

Uribe

Urbina



Esta lista de beneficiarios de la Beca Rita Cetina de secundaria recibirá un apoyo de 1,900 pesos bimestrales a las familias mexicanas, más 700 pesos extra por cada estudiante en dicho nivel, de ahí que algunos depósitos sean de 2,600 pesos si hay dos hijos en secundaria.

PPP