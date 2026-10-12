Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina del 12 al 16 de Octubre 2026: Letras y Apellidos por Día
¿Cobras esta semana? Consulta las fechas de pago de la Beca Rita Cetina del 12 al 16 de octubre de 2026
¿Cobras esta semana? Consulta las fechas de pago de la Beca Rita Cetina del 12 al 16 de octubre de 2026
Inicia la segunda semana del calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, y si sigues a la espera de tu depósito, acá te decimos qué letras y apellidos cobran cada día del 12 al 16 de octubre de 2026.
Luego de que el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, presentara la fechas oficiales de la primera dispersión del ciclo escolar para beneficiarios de secundaria, ésta terminará en los próximos días, por lo que muchos padres de familia se preguntan cuándo cae el apoyo económico.
Como sabes los pagos de la Beca Rita Cetina de secundaria se realiza en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta del Banco Bienestar.
Los estudiantes que ya cobraron su apoyo son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras de la A a la L, los cuales fueron los primeros beneficiarios en ver reflejado su apoyo económico. Así se pagó por día a cada letra:
Letras A, B: 5 de octubre de 2026.
Letra C: 6 de octubre de 2026.
Letras D, E, F: 7 de octubre de 2026.
Letra G: 8 de octubre de 2026.
Letras H, I, J, K, L: 9 de octubre de 2026.
Los pagos que se realizarán esta semana del 12 al 16 de octubre de 2026 son para aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comienza con las letras que van de la M a la Z. Estos días le pagarán a cada uno:
Letra M: 12 de octubre de 2026.Letras N, Ñ, O, P, Q: 13 de octubre de 2026.
Letra R: 14 de octubre de 2026.
Letra S: 15 de octubre de 2026.
Letras T, U, V, W, X, Y, X: 16 de octubre de 2026.
El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2026 va dirigido para beneficiarios de continuidad, es decir para aquellos que van en segundo y tercero de secundaria, que ya han recibido previamente un depósito en su tarjeta del Bienestar.
Los beneficiarios que cobrarán su apoyo económico en esta segunda semana de dispersión, que va del 12 al 16 de octubre de 2026, son aquellos cuyo primer apellido es uno de los siguientes, por mencionar los más populares:
Lunes 12 de octubre 2026: Letra M
Martínez
Morales
Mendoza
Moreno
Méndez
Medina
Márquez
Mejía
Maldonado
Miranda
Molina
Meza
Mora
Macias
Montes
Marín
Mata
Montoya
Martes 13 de octubre 2026: Letras N, Ñ, O, P, Q
Navarro
Navarrete
Nava
Nieto
Noriega
Nuno
Núñez
Negreta
Naranjo
Ñacul
Ortíz
Olivas
Oliva
Oliveros
Olmos
Oropeza
Ortega
Orozo
Miércoles 14 de octubre 2026: Letra R
Rodríguez
Ruiz
Romero
Rangel
Robles
Rosas
Rubio
Reyes
Rivera
Ramírez
Rocha
Ríos
Rivas
Rojas
Ramos
Rendón
Rincón
Reynoso
Jueves 15 de octubre 2026: Letra S
Sánchez
Salazar
Santiago
Soto
Silva
Sandoval
Solís
Santos
Salas
Serrano
Salinas
Suárez
Sosa
Salgado
Segura
Saucedo
Santana
Solano
Viernes 16 de octubre 2026: Letras T, U, V, W, X, Y, Z
Torres
Trejo
Tapia
Trujillo
Téllez
Tovar
Toledo
Trinidad
Tolentino
Tejeda
Tenorio
Tello
Tinoco
Tamayo
Tirado
Terán
Uribe
Urbina
Esta lista de beneficiarios de la Beca Rita Cetina de secundaria recibirá un apoyo de 1,900 pesos bimestrales a las familias mexicanas, más 700 pesos extra por cada estudiante en dicho nivel, de ahí que algunos depósitos sean de 2,600 pesos si hay dos hijos en secundaria.
PPP
Montiel
Mercado
Monroy
Mondragón
Medrano
Meléndez
Morán
Montalvo
Martín
Montero
Maya
Madrigal
Mena
Merino
Ornelas
Osuna
Ontiveros
Ordaz
Ochoa
Osorio
Pérez
Palacios
Peña
Ponce
Palomino
Padilla
Parra
Paredes
Palma
Paz
Pineda
Paez
Pascual
Pimentel
Perea
Pichardo
Pedroza
Pantoja
Quezada
Quintana
Quintero
Quijano
Quiroga
Quevedo
Quiroz
Quispe
Ruelas
Roldán
Razo
Santillán
Soriano
Salvador
Sotelo
Ugalde
Urias
Urbano
Uscanga
Urrutia
Urea
Uriarte
Uriostegui
Utrera
Urzúa
Uresti
Vázquez
Vargas
Velázquez
Vega
Valdez
Valencia
Valenzuela
Villegas
Velasco
Villanueva
Vásquez
Villa
Vera
Villarreal
Villalobos
Wong
Walle
Wilson
Wiebe
Wences
Waldo
Wall
Williams
Wolf
Xool
Xolo
Xicotencatl
Yépez
Yam
Yescas
Yah
Yebra
Yerena
Ybarra
Yepiz
Zúñiga
Zamora
Zavala
Zárate
Zapata
Zepeda
Zaragoza
Zamudio
Zambrano
Zacarias
Zazueta
Zurita
Zavaleta
Zamarripa
Zamorano
Zermeño
Zenteno
Zetina
Zarco
Zendejas