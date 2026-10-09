Programas sociales

Día de la Niña 2026: ¿Qué Programas de Becas Hay para Niñas en México y Cuánto Pagan?

El Día Internacional de la Niña se conmemora este 11 de octubre 2026. Acá te traemos la lista de programas y apoyos a los que pueden acceder

Conoce qué becas y apoyos pueden solicitar las niñas en MéxicoEl Día de la Niña busca reconocer y defender sus derechos. Foto: Cuartoscuro
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