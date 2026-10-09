Día de la Niña 2026: ¿Qué Programas de Becas Hay para Niñas en México y Cuánto Pagan?

El 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña 2026, el cual busca reconocer y defender sus derechos, por lo que es importante recordar qué programas y becas existen en México para apoyar a las infancias femeninas.

El Día de la Niña se conmemora cada año desde 2011 para celebrar los logros de las niñas, además de visibilizar las barreras que siguen limitando sus oportunidades en todo el mundo.

Debido a que el hecho de nacer niña o niño determina las posibilidades de una persona de tener acceso a salud, educación y protección, en esta fecha se busca abordar la defensa de los derechos de la infancia y acelerar las medidas en favor de la igualdad de género.

De esta manera, los programas sociales buscan reducir las brechas de desigualdad entre personas, así como asegurar la permanencia escolar y evitar la deserción por motivos económicos.

¿Qué programas y becas hay para niñas en México?

Actualmente existen diferentes apoyos federales, especialmente becas, a las cuales pueden acceder las niñas mexicanas en rangos de edades que van desde los 0 a los 15 años, aproximadamente. Este es el listado:

Beca Rita Cetina.

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Además de estos, las niñas mexicanas pueden recibir apoyos económicos en sus respectivas entidades como el programa Desde La Cuna en CDMX y becas locales como las siguientes:

Mi Beca Para Empezar CDMX

Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico en Edomex

Becas de Exención Edomex.

Becas con Grandeza en Guanajuato.

Beca Excelencia León 2026.

Beca Jalisco Contigo 2026.

Estos son solo algunos de los programas que se otorgan a las alumnas de educación básica, es decir de preescolar, primaria y secundaria, ya que diferentes estados y municipios ofrecen apoyos educativos, por lo que se recomienda consultar con las autoridades locales qué becas se pueden solicitar para niñas.

Es importante señalar que todos los apoyos antes mencionados no están dirigidos exclusivamente para las niñas mexicanas, ya que también pueden solicitarlos los niños.

¿Cómo apoya la Beca Rita Cetina a las niñas?

Este programa se ofrece de manera universal a todos los estudiantes de primarias y secundarias públicas en México, es decir que lo pueden solicitar niñas de 6 a 15 años aproximadamente, con la finalidad de fomentar la permanencia escolar.

La Beca Rita Cetina de primaria otorga un apoyo de 2,500 pesos anuales para la compra de útiles y uniformes escolares, mientras que el programa de secundaria otorga 1,900 pesos bimestrales más 700 pesos por cada hija o hijo extra en dicho nivel.

¿Cuánto paga el Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños?

Este programa, que es más conocido como el Apoyo Bienestar a Madres Trabajadoras, otorga un apoyo económico a familias monoparentales en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de los padres.

Las niñas o niños de 0 a 4 años reciben un apoyo de 1,650 pesos bimestrales, mientras que las niñas o niños con discapacidad de 0 a 6 años obtienen un depósito bimestral de 3,720 pesos.

PPP