Anuncian Regreso a Clases en Costas de Jalisco tras Paso del Huracán Simon

El Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que las clases se reanudarán en todos los niveles del estado tras el paso del huracán Simon.

De acuerdo con Flores Miramontes, el regreso a clases presenciales será el 13 de octubre; solicitó a los estudiantes mantenerse pendientes de la información que la Secretaría de Educación brinde.

Son 22 los municipios de las costas de Jalisco en donde se reanudarán las clases presenciales, luego de que el pronóstico de lluvias muy fuertes, intensas y oleaje elevado por la posible trayectoria del ciclón provocara la suspensión de clases.

A pesar de que el huracán Simon se degradó a categoría 2, sigue generando fuertes tormentas y vientos fuertes, por lo que la Secretaría de Marina mantiene cerrada la navegación en puertos del Pacífico.

En Cihuatlán, el agua ingresó a 6 viviendas, dejó daños en malecones y estructuras de casas y restaurantes, así como la pérdida de un tramo de la carpeta asfáltica en la carretera Manzanillo-Puerto Vallarta.

El último reporte de las autoridades indicó que el fenómenos se localiza a 145 kilómetros al oeste-suroeste de Jalisco y a 160 kilómetros al sur de las Islas Marías, en Nayarit.