Sociedad

Anuncian Regreso a Clases en Costas de Jalisco tras Paso del Huracán Simon

Los estudiantes podrán volver a las escuelas de acuerdo con el Secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes

EscuelaReanudarán las clases en las costas de Jalisco tras el paso del huracán Simon. Foto: N+

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El huracán Simon se degrada, pero las clases en Jalisco se reanudan el 13 de octubre. 22 municipios costeros vuelven a la normalidad

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