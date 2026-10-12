Salud

¿Qué Pasa con el Agua de Guadalajara? Contaminantes Detectados Cambian la Vida de sus Habitantes

Un informe del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario detectó metales pesados, bacterias fecales y una notable ausencia de cloro en el agua potable

Marcha por el agua en GuadalajaraHallan metales pesados y contaminantes en aguas de Guadalajara. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+