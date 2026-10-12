¿Se Acabaron las Lluvias en CDMX? Pronóstico del Tiempo de Mañana Según Hora del Día

¡Toma precauciones! La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que continuarán las lluvias fuertes mañana en la Ciudad de México (CDMX) debido a un canal de baja presión, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde ambos litorales.

Esos fenómenos meteorológicos ocasionarán lluvias de diversa intensidad en el Valle de México y toda la Megalópolis, advirtió.

Por ello, en N+ te brindamos detalles del pronóstico del tiempo para mañana martes 13 de octubre en la capital mexicana.

Martes lluvioso

El Servicio Meteorológico Nacional, organismo de la Conagua, detalló que mañana se prevé en la CDMX cielo medio nublado por la mañana, ambiente fresco con presencia de bruma y frío en zonas altas.

Durante la tarde, cielo medio nublado a nublado, ambiente templado a cálido y probabilidad para lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas).

Las precipitaciones “podrán estar acompañadas con descargas eléctricas”, expuso.

Además, previó temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 23 a 25 grados centígrados. Así como viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Detalles del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del martes:

Mañana: Temperatura entre 14 y 16 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 23 y 25 grados; 40% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 17 y 19 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 km/h.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB