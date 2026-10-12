Pronóstico del tiempo

¿Se Acabaron las Lluvias en CDMX? Pronóstico del Tiempo de Mañana Según Hora del Día

La Comisión Nacional del Agua informa cómo estará el clima el martes 13 de octubre en la capital mexicana

Un par de personas se protege con paraguas de la intensa lluvia en Feria Internacional del Libro en el Zócalo CDMX. Foto: CuartoscuroUn par de personas se protege con paraguas de la intensa lluvia en Feria Internacional del Libro en el Zócalo CDMX. Foto: Cuartoscuro

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