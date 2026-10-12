Ubicación del Huracán Simon Hoy: Ciclón Cerca de México Ya Es Categoría 2

El huracán Simon se debilitó a categoría 2 en su avance paralelo a las costas mexicanas, en el océano Pacífico, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sin embargo, las autoridades advirtieron que la circulación del sistema mantendrá las lluvias muy fuertes en el occidente del país, así como vientos fuertes y oleaje elevado en la región.

A las 09:00 horas, Simon se ubicó a 90 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 km al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Por ello, a pesar de que comenzó a debilitarse, las instituciones estatales y federales desplegaron varias acciones preventivas.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), por ejemplo, dijo que mantiene el Plan Marina de apoyo y de protección a la población civil.

En un comunicado, informó que en Islas Marías, Nayarit, se acordó la evacuación escalonada de personal de dependencias locales hacia el refugio denominado Búnker, en Puerto Balleto, con capacidad para albergar hasta 200 personas cuando las condiciones así lo requieran.

En Puerto Vallarta, Jalisco, se llevó a cabo la cuarta sesión del Puesto de Comando para dar seguimiento a las acciones de prevención y respuesta implementadas ante el paso del huracán.

Se efectuaron recorridos de supervisión para verificar las condiciones del oleaje y los niveles del río Cuale, así como labores de limpieza en la zona costera de Las Glorias. De igual manera, se brindó atención médica en un albergue de San Mateo.

En Manzanillo, Colima, la Brigada de Respuesta Inmediata ante Emergencias (BRE) de la Sexta Región Naval, en coordinación con personal de Protección Civil, comenzó el retiro de árboles y diversas labores de atención a infraestructura de drenaje pluvial.

También se instó a 43 personas a desalojar de manera preventiva, sin que hasta el momento se hayan registrado personas evacuadas.

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Por otra parte, la Semar detalló que continúa el cierre a toda navegación en San Blas, Nayarit; Puerto Vallarta, Jalisco; Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán; asimismo en Ensenada, Rosarito; Puerto Libertad, Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara, Sonora, tras el paso de la tormenta tropical Rachel.

En tanto, por el huracán Simon, el SMN indicó que se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit.

Además de zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

Y zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Simon se desplaza hacia el noroeste a solo 6 km/h, con vientos máximos sostenidos de 175 km/h y rachas de 215 km/h.

Se prevé que toque tierra hacia la medianoche del jueves muy cerca de Mazatlán, Sinaloa.

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