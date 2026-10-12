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Ubicación del Huracán Simon Hoy: Ciclón Cerca de México Ya Es Categoría 2

La Secretaría de Marina mantiene acciones preventivas ante la presencia del sistema en el océano Pacífico

Afectaciones del huracán Simon en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 12 de octubre. Foto: CuartoscuroAfectaciones del huracán Simon en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 12 de octubre. Foto: Cuartoscuro
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