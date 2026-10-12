SMN Prevé que Simon Impacte el Jueves en Mazatlán como Huracán Menor

El huracán Simon ―actualmente de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson― continuará su avance cerca de México y previsiblemente tocará tierra cerca de Mazatlán, Sinaloa, la noche del jueves 15 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El coordinador general del organismo, Fabián Vázquez Romaña, detalló que el ciclón está muy cerca de la costa de Jalisco, pero en los días siguientes comenzará a degradarse y podría tocar territorio sinaloense como un huracán de menor intensidad.

“Pero no deja de ser un huracán, con rachas de viento de 160 km por hora. Van a continuar lluvias en la costa y el oleaje”, advirtió durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A las 06:00 horas, Simon se ubicó a 80 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 120 km al suroeste de Punta Mita, Nayarit.

De acuerdo con Vázquez Romaña, el fenómeno meteorológico se irá separando de la costa y bajará a categoría 2 este mismo lunes.

“Para mañana martes al mediodía va a estar con categoría 1 muy cerca de Islas Marías, que sería lo más afectado en las próximas 24 horas”, dijo.

Según el coordinador del SMN, el miércoles comenzarán a afectar directamente los efectos de Simon sobre Mazatlán.

Por ello, previó que continuarán las lluvias y el oleaje, “que ha sido muy peligroso y muy destructivo cerca de la costa”, por lo que pidió a la población de Jalisco, Nayarit y Sinaloa seguir muy pendiente de la información meteorológica.

Vázquez Romaña dio a conocer que el sistema ha generado mucha precipitación en el Pacífico mexicano, e incluso en Acapulco, Guerrero, se rompió récord al registrar 391 milímetros de lluvia en 24 horas, el 8 de octubre.

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Añadió que se esperan más precipitaciones para Jalisco, Nayarit y Sinaloa, la cuales irán incrementando con el paso de los días

“El periodo más lluvioso que estamos esperando es el miércoles en el sur de Sinaloa y norte de Nayarit; se están pronosticando lluvias que van a ser todavía intensas, de 75 a 150 mm, en esta región (…) Tenemos los ojos puestos en estos estados, hay que tomar todas las precauciones”, dijo.

Debido a la presencia del huracán Simon, la autoridades mantienen la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Playa Pérula, Jalisco, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías.

Así como zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

“Simon continúa como huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y mantiene su desplazamiento lento y paralelo a las costas de Jalisco. Su extensa circulación ocasiona lluvias muy fuertes en el occidente de México, además de vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de dicha región”, apuntó.

SPB