Tiempo

SMN Prevé que Simon Impacte el Jueves en Mazatlán como Huracán Menor

El coordinador general del organismo, Fabián Vázquez Romaña, detalla cuáles serán las zonas más afectadas en las próximas horas

Afectaciones de Simon en Armería, Colima, el 11 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones de Simon en Armería, Colima, el 11 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+