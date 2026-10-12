Pronóstico del tiempo

Trayectoria de Huracán Simon: ¿Se Acerca Más a México?

Autoridades mantienen la zona de prevención por los efectos de vientos del huracán desde playa Pérula, Jalisco, hasta el Roblito, Nayarit

Playa El Paraíso, ColimaAfectaciones por huracán Simon en Playa El Paraíso, Colima. Foto: Cuartoscuro

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El huracán Simon, ahora categoría 3, avanza por el Pacífico mexicano. Autoridades mantienen alerta desde Jalisco hasta Nayarit. Mantente informado sobre su trayectoria y posibles afectaciones.

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