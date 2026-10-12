Trayectoria de Huracán Simon: ¿Se Acerca Más a México?

El huracán Simon de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson sigue avanzando por el Pacífico mexicano.

El ciclón se localiza aproximadamente a 80 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 120 km al suroeste de Punta Mita, Nayarit, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (km/h), rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 4 km/h.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), las bandas nubosas de Simon ocasionan lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco (oeste), Nayarit (costa y oeste) y Sinaloa (sur).

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Además, se prevén vientos sostenidos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h en Jalisco, que disminuirán durante el día, y de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en Nayarit y Sinaloa (sur). Así como oleaje de 4 a 5 metros de altura (m) en las costas de Jalisco, condición que disminuirá durante el día, y de 2.5 a 3.5 m en las costas de Nayarit y Sinaloa (centro y sur).

Trayectoria del huracán Simon

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantienen la zona de prevención por los efectos de vientos del huracán desde playa Pérula, Jalisco, hasta el Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías, y se mantiene zona de vigilancia por efectos de viento del huracán desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, informó que Simon continuará hoy como categoría 3 y que se espera que al separarse de la costa alcanzará la categoría 2; para mañana martes, 13 de octubre de 2026, será categoría 1 al mediodía, muy cerca de Islas Marías, que sería lo más afectado.

Aunque Simon ha perdido fuerza, pasó de categoría 4 a 3, sus efectos siguen provocando mal clima en varios estados del país. Así será la trayectoria del ciclón tropical en los próximos días.

12 de octubre: Cerca del mediodía se prevé que Simon baje su intensidad a categoría 2, a 110 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

13 de octubre: Se mantendrá como categoría 2 hasta el mediodía que baje a categoría 1, a 175 km al suroeste de Escuinapa, Sinaloa.

14 de octubre: Se mantendrá como categoría 1, a 70 km al oeste-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

15 de octubre: Se prevé que en las primeras horas del día toque tierra a 30 km al noroeste de Mazatlán, Sinaloa.

16 de octubre: Se prevé que en las primeras horas del día se convierta en un ciclón post-tropicales, sin embargo, sus remanentes tocarán tierra a 120 km al nor-noreste de Mazatlán, Sin.

Las autoridades advierten que las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que exhortan a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Con información de N+

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