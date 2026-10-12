Internacional

Confirman Hospitalización del Papa León XIV por Una Cirugía

El Vaticano informó que el pontífice ingresará al Hospital Gemelli antes de su gira pastoral por América Latina

Santa Misa en la Catedral de San Esteban en Metz, Francia,El Papa León XIV en la Santa Misa en la Catedral de San Esteban en Metz, Francia. Foto: AFP / Archivo

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