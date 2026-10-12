Confirman Hospitalización del Papa León XIV por Una Cirugía

El Papa León XIV será hospitalizado en Roma para someterse a una intervención quirúrgica para retirar un nódulo pulmonar detectado durante revisiones médicas recientes; las audiencias fueron canceladas hasta el 20 de octubre, informó el Vaticano.

De acuerdo con la oficina de prensa de la Santa Sede, el pontífice ingresará al Hospital Gemelli antes del mediodía.

El anuncio se dio después de que el Papa León XIV comunicó, al finalizar la oración del Ángelus del domingo, que los médicos le recomendaron retirar la lesión, identificada en una etapa temprana y descrita por el propio pontífice como bien localizada.

El papa, de 71 años, explicó que tomó la decisión de someterse a la cirugía siguiendo las indicaciones del equipo médico.

El procedimiento se llevará a cabo en el Hospital Gemelli, uno de los principales centros médicos de Roma y una institución a la que han acudido otros pontífices para recibir atención especializada.

Según la información del Vaticano, el periodo de recuperación será de aproximadamente una semana.

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión o masa que se identifica en el tejido de los pulmones, generalmente mediante estudios de imagen del tórax. Su presencia no significa necesariamente que exista cáncer, pues puede tener distintas causas y características.

La hospitalización ocurrirá semanas antes de la visita pastoral que León XIV tiene prevista en América Latina, del 6 al 17 de noviembre, que contempla en Uruguay, Argentina y Perú.

FBPT