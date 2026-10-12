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Reportan Un Muerto en Guerrero por Paso del Huracán Simon

La CNPC reportó que el paso del ciclón por el sur de México dejó vehículos dañados, pero también una persona sin vida

Bajó Emergencia por Huracán Simon en Michoacán y Reanudaron ClasesBajó Emergencia por Huracán Simon en Michoacán y Reanudaron Clases

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