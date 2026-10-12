Reportan Un Muerto en Guerrero por Paso del Huracán Simon

El paso de Simon en Guerrero dejó a una persona sin vida en Chilpancingo, capital del estado, según reportó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil.

"Saldo blanco en Michoacán, Colima y Jalisco y un fallecido en Guerrero. No hay afectaciones mayores", señaló la funcionaria en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional.

Por su parte, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, detalló que la muerte se registró en Chilpancingo, y la víctima se trató de un adulto mayor de 71 años que falleció luego del colapso de una barda en la capital del estado.

Indicó que para la atención de los daños que dejó Simon en el estado, se desplegaron brigadas, vehículos, maquinaria pesada; además de los planes de atención a la emergencia por parte de la Defensa, Marina y Guardia Nacional.

Las intensas tormentas que dejó Simon en la capital de Guerrero dejaron vehículos afectados, locales y viviendas inundadas.

En el puerto de Acapulco, el ciclón también dejó afectaciones materiales, así como inundaciones en casas y negocios.

Por su parte, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), señaló que el paso del meteoro en Acapulco rompió récord en 24 horas, al registrar una caída de agua de 391 mm; en Colima, 272 mm y en Colima, 155 mm.

Asimismo, anunció que en las próximas horas se espera la degradación de Simon, hasta alcanzar la categoría 1 cuando se acerque a las Islas Marías.

"Va a continuar Simon con categoría 3, se separa de la costa, alcanzará categoría 2 y para mañana martes al mediodía será categoría 1 muy cerca de Islas Marías, que sería lo más afectado", señaló.

En los próximos días, resaltó, se pronostica que el ciclón impacte muy cerca de Mazatlán, Sinaloa para el próximo jueves 15 de octubre, con rachas de viento de 160 km por hora.

Continuarán las lluvias en la costa y el oleaje elevado en Jalisco y Sinaloa.

"Esperamos lluvias para Jalisco, Nayarit y Sinaloa irán incrementando de manera que el periodo más lluvioso es el miércoles en el sur de Sinaloa y norte de Nayarit de 75 a 150 mm. Tenemos los ojos puestos en estos estados", destacó Vázquez Romaña.

TLS