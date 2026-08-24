Sociedad

Activan Plan DN-III por Lluvias e Inundaciones en Acapulco, Guerrero

La Zona Diamante fue una de las más afectadas por los enormes encharcamientos; prevén más precipitaciones

Los turistas quedaron varados en medio de las inundaciones en Acapulco, GuerreroFoto: Cuartoscuro
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