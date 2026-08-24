Activan Plan DN-III por Lluvias e Inundaciones en Acapulco, Guerrero

Las fuertes lluvias que se registraron al mediodía en Acapulco, Guerrero, provocaron severas inundaciones, principalmente en la zona costera del puerto más famoso de México; pronostican más precipitaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos informó sobre la presencia de una nubosidad derivada de la intensa actividad en el océano Pacífico, la cual generó lluvias en la ciudad.

“Evita salir, caminar o manejar en zonas encharcadas y procura resguardarte en casa o en un sitio seguro mientras pasan las lluvias”, alertó en sus redes sociales.

Luego de la emisión de esos avisos, a través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes de las afectaciones por la fuerte tormenta de este lunes 24 de agosto. En las grabaciones se pudo apreciar a varios vehículos varados en las inundaciones de la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura del cruce con la calle Juan de la Cosa, en el fraccionamiento Magallanes.

En este punto, los encharcamientos impidieron el paso de turistas y ciudadanos, ya que prácticamente quedó intransitable. No obstante, algunas personas decidieron cruzar la avenida inundada para llegar a sus destinos.

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En otras zonas el agua alcanzó más de 40 centímetros de altura, por lo que se perdieron a la vista banquetas y superando las llantas de los autos. También se reportaron árboles caídos y cortes de energía eléctrica en varias colonias.

Las lluvias en Acapulco incluso formaron fuertes corrientes de agua, eso se pudo constatar en la avenida Cuauhtémoc. El drenaje colapsó debido a la enorme cantidad de agua que cayó durante la tormenta.

Los servicios de emergencias y otras dependencias ofrecieron ayuda a las personas afectadas, tal es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, quien intensificó las acciones de asistencia con la implementación de patrullas para trasladar a las personas a distintos puntos de la ciudad.

Mientras que la Coordinación de Servicios Públicos Municipales desplegó personal en zonas estratégicas de Acapulco para el retiro de basura arrastrada por las lluvias.

Ante las lluvias registradas en Acapulco, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano mantienen activo el Plan DNIII-E y realizan recorridos preventivos, abanderamiento de vialidades y acciones de auxilio a la población, así como el retiro de árboles que obstruyen la circulación en la avenida Costera Miguel Alemán.

Lo anterior, porque se mantiene vigilancia a la posible zona de baja presión, con 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico de siete días. Las autoridades mencionaron que a la par de la Tormenta Tropical “Iselle”, cuatro sistemas ciclónicos más se desarrollan en el Pacifico.

“Todos lejanos a territorio nacional, pero generando gran cantidad de nubosidad”, afirmaron.

En ese sentido, prevalecerá el cielo nublado en buena parte del centro y sur de México, incluido Acapulco y la posibilidad de núcleos de tormenta emergentes, como lo ocurrido este día. Las autoridades dan seguimiento a una posible zona de baja presión al sur de Oaxaca, Guerrero y Michoacán con 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 7 días.

A la par de la Tormenta Tropical “Iselle”, cuatro sistemas ciclónicos más se desarrollan en el Pacífico; todos lejanos a territorio nacional, pero generando gran cantidad de nubosidad.

Derivado de lo anterior, prevalece cielo nublado en buena parte del centro y sur de México, incluido Acapulco y la posibilidad de núcleos de tormenta emergentes, como el de este día.

Foto: Especial

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno coordinan esfuerzos y atienden de manera inmediata los reportes sobre afectaciones en la ciudad”, afirmaron.

EPP