Sociedad

Vinculan a Proceso a Fausto 'N', Clave en Asesinato de Héctor Cuén y Secuestro de 'El Mayo'

El imputado ya tenía prisión preventiva justificada

Vinculan a Proceso a Fausto 'N', Clave en Asesinato de Héctor Cuén y Secuestro de 'El Mayo'FGR

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