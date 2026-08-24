Vinculan a Proceso a Fausto 'N', Clave en Asesinato de Héctor Cuén y Secuestro de 'El Mayo'

Un juez de control vinculó a proceso a Fausto "N" por los delitos de falsedad en declaraciones ante autoridad judicial y encubrimiento, luego de que la Fiscalía General de la República lo señaló como la persona que dio una versión falsa sobre la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El juez Mario Elizondo Martínez, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, determinó que existían elementos suficientes para abrir el proceso penal y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Fausto "N" fungía como chofer de Cuén Ojeda y ya contaba con prisión preventiva justificada por su presunto papel en la reunión del 25 de julio de 2024 en la que fue secuestrado Ismael "El Mayo" Zambada y en la que el propio Cuén fue asesinado, hechos por los que aún no se resuelve una vinculación a proceso.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, Fausto "N" declaró que el exrector murió tras un intento de robo con violencia de una camioneta. Sin embargo, la dependencia determinó que Cuén fue privado de la vida en el rancho Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa, donde había sido citado a la reunión junto con Zambada, quien posteriormente fue trasladado de forma ilegal a Estados Unidos.

La reunión fue presuntamente organizada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Fausto "N" permanecerá en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano mientras avanza la investigación complementaria de tres meses.

Con información de Arturo Sierra.