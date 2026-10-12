Huracán Simon ‘Es Muy Peligroso’: Alerta en Cihuatlán, Jalisco, por Crecida del Río Marabasco

El huracán Simon avanza por el Pacífico mexicano como un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, muy cerca de costas mexicanas.

Su centro se localiza aproximadamente a 90 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 km al sur de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (km/h), rachas de 215 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 6 km/h.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que las bandas nubosas de Simon ocasionan lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco (oeste), Nayarit (costa y oeste) y Sinaloa (sur). Además, se prevén vientos sostenidos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h en Jalisco, y disminuirán durante el día de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Nayarit y Sinaloa (sur); además, oleaje de 4 a 6 metros de altura (m) en las costas de Jalisco, condición que disminuirá durante el día de 2.5 a 3.5 m en las costas de Nayarit y Sinaloa (centro y sur).

Crecida del Río Marabasco

Habitantes del poblado de Cihuatlán, Jalisco, temen que la cercanía del ciclón provoque el desbordamiento del río Marabasco, que ya aumentó sus niveles.

“Dicen que si hay peligro hay que salirnos a un lugar donde nos den apoyo o ayuda, no sé, pero hay que irnos porque no nos podemos quedar así, porque es muy peligroso”, indicó una habitante de la zona.

Ante la emergencia, el coronel Juan Montero aseguró que el “riesgo latente” es el posible desbordamiento del río Marabasco.

“Nosotros, el Ejército mexicano, estamos con personal y vehículos para llevar a cabo las actividades de evacuación, en caso de ser necesario. Actualmente no ha sido, los vehículos y personal no han sido necesario emplearlo”, destacó el coronel.

Con información de N+ y Reuters.