Pronóstico del tiempo

Huracán Simon ‘Es Muy Peligroso’: Alerta en Cihuatlán, Jalisco, por Crecida del Río Marabasco

Elementos del Ejército se mantienen pendientes ante el riesgo latente y posible evacuación

Daños por huracán Simon en ColimaDaños por huracán Simon en Colima. Foto: Cuartoscuro

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Huracán Simon, categoría 2, se acerca a Jalisco. Con vientos de 175 km/h, el riesgo de desbordamiento del río Marabasco es alto. ¿Estamos preparados?

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