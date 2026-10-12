Sociedad

Asegurar Techos, Puertas y Ventanas: PC Hace Llamado por Huracán Simon y Frente Frío 2

Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones, deslaves, corrientes peligrosas y afectaciones en costas del país

Asegurar Techos, Puertas y Ventanas: PC Hace Llamado por Huracán Simon y Frente Frío 2CNPC Hace Llamado por el Paso de Huracán Simon e Ingreso de Frente Frío 2. Foto: Cuartoscuro

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Huracán Simon y Frente Frío 2 amenazan con lluvias y vientos fuertes en México.

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