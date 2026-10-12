Asegurar Techos, Puertas y Ventanas: PC Hace Llamado por Huracán Simon y Frente Frío 2

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar las medidas de prevención ante los efectos del huracán Simon, que provoca lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en estados del Pacífico mexicano. La dependencia también advirtió sobre los efectos del frente frío número 2 y otros sistemas meteorológicos que afectan distintas regiones del país.

Entre las recomendaciones, pidió asegurar techos, puertas, ventanas y objetos sueltos para prevenir accidentes por las ráfagas de viento, además de mantener limpias las coladeras, los desagües y las alcantarillas para facilitar el flujo del agua de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 12 de octubre de 2026, el huracán Simon, ubicado frente a las costas de Nayarit y Jalisco, provocará lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Se prevén rachas de viento de 90 a 100 kilómetros por hora en la costa de Jalisco, así como oleaje de 4 a 5 metros de altura. En las costas del centro y sur de Sinaloa y en Nayarit se esperan olas de entre 2.5 y 3.5 metros.

Por su parte, el ingreso del frente frío número 2, que se desplaza sobre Baja California, ocasionará lluvias con intervalos de chubascos en el noroeste del país, además de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en BC y Sonora.

Mientras tanto, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical número 43 sobre el sureste mexicano, favorecerán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en regiones del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

La CNPC advirtió que estas condiciones pueden provocar el incremento de ríos, saturación de drenajes, marejadas y deslaves.

Por ello, recomendó evitar cruzar calles inundadas, vados, ríos y arroyos con corrientes de agua, ya que pueden arrastrar personas y vehículos incluso cuando el nivel parezca bajo.

También pidió evitar permanecer cerca de bardas, estructuras débiles, árboles, anuncios espectaculares y líneas eléctricas, así como reducir la velocidad al conducir ante la lluvia y la baja visibilidad en carreteras.

En las zonas costeras, Protección Civil exhortó a mantenerse alejados de playas, malecones y caminos cercanos a la costa, no ingresar al mar y atender las indicaciones de las capitanías de puerto ante el oleaje elevado y la marejada ciclónica.