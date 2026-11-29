México enfrenta actualmente bajas temperaturas, lluvias, heladas y caída de nieve por una tormenta invernal, pero ahora también afrontará la entrada de un nuevo frente frío: el número 9 de la temporada.

¿Qué efectos tendrá y cuáles serán los principales estados afectados? Aquí te brindamos todos los detalles, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Y es que aunque el solsticio de invierno ocurrirá hasta el 21 de diciembre en el hemisferio norte, la República Mexicana ya se encuentra en la temporada de frentes fríos, que abarca de septiembre 2026 a mayo 2027.

¿Cuándo entra el nuevo frente frío 9?

En primera instancia, el SMN dio a conocer que este domingo, la primera tormenta invernal de la temporada se debilitará a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y se desplazará lentamente sobre el oriente del país y el golfo de México.

Pero mantendrá lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo; fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche; chubascos en Veracruz y Chiapas, y lluvias aisladas en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Además, mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana en entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del territorio nacional, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2,800 msnm del Estado de México, Puebla y Veracruz.

Adicionalmente, mañana mismo ingresará el nuevo frente frío 9 por el norte y noreste del país.

Según los pronósticos, generará evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

También ya se aproxima el frente frío 10

Para el lunes, el frente 9 se desplazará sobre el golfo de México y la península de Yucatán, e interaccionará con la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se localizará sobre el occidente de dicho golfo, generando chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península y el sureste del país.

Mientras que su masa de aire ocasionará evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Tabasco.

Asimismo, mantendrá el ambiente matutino frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central, por lo que continuará el clima gélido.

Simultáneamente, un nuevo frente frío (el número 10) se aproximará al noroeste del territorio nacional propiciando rachas fuertes de viento en la región, además de chubascos en Baja California, alertó el SMN.

Mapa de previsión de nuevo frente frío el domingo 29 de noviembre 2026. SMN

Temporada de frentes fríos en México

La actual temporada de frentes fríos es influenciada por la presencia del fenómeno climático El Niño: habrá más sistemas frontales y más tormentas invernales.

Según las previsiones del SMN, llegarán a México 56 frentes fríos, seis más del promedio.

Un frente frío es un choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío, tienen una duración de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

SPB