Cultura

¿Qué Evento Hay en el Zócalo el 17 y 18 de Octubre 2026? Conciertos, Presentaciones y Más

La Secretaría de Cultura de CDMX y la Brigada para Leer en Libertad organizan un evento de 10 días consecutivos para promover la lectura de niños y adultos en México.

FIL Zócalo 2026. Qué evento hay el 17 de octubre en el Zócalo de CDMX.El 9 de octubre 2026 arrancó la FIL en el Zócalo de Ciudad de México, con la participación de más de 300 editoriales. Foto: Cuartoscuro.

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