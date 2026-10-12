¿Qué Evento Hay en el Zócalo el 17 y 18 de Octubre 2026? Conciertos, Presentaciones y Más

Con la cercanía de la celebración de Día de Muertos, y dado que se han instalado carpas en la Plaza de la Constitución, muchos capitalinos ya se preguntan qué eventos habrá durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre en el Zócalo de Ciudad de México (CDMX) para disfrutar con familia y amigos.
La Secretaría de Cultura local en colaboración con la Brigada para Leer en Libertad A.C. han organizado una feria que durará casi dos semanas consecutivas y tiene como iniciativa impulsar la lectura en niños y adultos.
¿Qué evento habrá en el Zócalo de CDMX el 17 y 18 de octubre de 2026?
La plaza principal de Ciudad de México será epicentro de la lectura al alojar la XXVI Feria Internacional del Libro (FIL Zócalo 2026), donde no sólo se venderán libros sino que habrá espacios para analizar, charlar y reflexionar sobre temas relevantes de carácter político, social y cultural.
El fin de semana del 17 y 18 de octubre se cerrará con broche de oro la FIL Zócalo 2026, luego de que se inauguró el pasado viernes 9.
El evento contempla la participación de 353 editoriales, 266 actividades, 118 prestaciones de libros; 71 charlas, conservatorios y conferencias; 21 actividades musicales y conciertos; 17 programas de medios, transmisiones y series especiales; 15 mesas de discusión; 13 actividades infantiles, talleres, representaciones escénicas y teatro; 11 recitales de poesía, salas de lectura y libro clubes, además de 317 ponentes, de los cuales 48 son internacionales.
Actividades FIL Zócalo 17 y 18 de octubre 2026
Las actividades de la Feria Internacional del Libro se realizarán en cuatro foros distintos. La Secretaría de Cultura compartió que la elección de nombres es un homenaje a aquellos escritores que fueron perseguidos por el fascismo.
Federico Garcia Lorca, Alaíde Foppa, Rodolfo Walsh y José Revueltas son los nombres de los cuatro foros, que estarán acompañados por seis carpas editoriales con gran variedad de ejemplares.
A continuación hallarás una lista con algunos de los eventos que se presentarán en cada uno de los foros tanto el 17 como el 18 de octubre. La programación completa la puedes consultar al dar clic aquí.
Foro Rodolfo Walsh
17 de Octubre 2026
11:00 h | Música
12:00 h | Presentación de libro infantil
12:45 h | Charla
13:30 h | Presentación de libro
18 de Octubre 2026
11:00 h | Música
12:00 h | Infantil
12:45 h | Presentación de libro
13:30 h | Presentación de libro
Foro Alaíde Foppa
17 de Octubre 2026
11:30 h | Teatro infantil
12:30 h | Ucronía literaria
13:15 h | Charla
14:00 h | Presentación de libro
18 de Octubre 2026
11:30 h | Música
12:30 h | Infantil / Presentación de libro
13:15 h | Presentación de libros
14:00 h | Charla
Foro Federico García Lorca
17 de Octubre 2026
12:00 h | Presentación de libro y música
13:00 h | Mesa
14:00 h | Presentación
14:45 h | Mesa
18 de Octubre 2026
11:30 h | Música
12:30 h | Programa: Astillero Informa
13:45 h | Mesa
14:45 h | Charlando con...
Foro José Revueltas
Sábado 17 de Octubre 2026
11:00 h | Taller
12:00 h | Presentación
12:30 h | Presentación de libro
13:00 h | Conversatorio
18 de Octubre 2026
11:00 h | Taller
12:00 h | Representación escénica
13:00 h | Conversatorio
13:30 h | Presentación de libro
Horario de la Feria del Libro en el Zócalo de CDMX este 2026
Dado que hay múltiples eventos y editoriales para recorrer y explorar, la FIL Zócalo CDMX tendrá un horario de 11:00 a 21:00 horas de Lunes a Domingo, durante los diez días que dure el evento en la Plaza de la Constitución este 2026.
La entrada es gratuita para niños y adultos, por lo que conviene que revises el programa y decidas en qué actividades participar.