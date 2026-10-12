¿Qué Evento Hay en el Zócalo el 17 y 18 de Octubre 2026? Conciertos, Presentaciones y Más

Con la cercanía de la celebración de Día de Muertos, y dado que se han instalado carpas en la Plaza de la Constitución, muchos capitalinos ya se preguntan qué eventos habrá durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre en el Zócalo de Ciudad de México (CDMX) para disfrutar con familia y amigos.

La Secretaría de Cultura local en colaboración con la Brigada para Leer en Libertad A.C. han organizado una feria que durará casi dos semanas consecutivas y tiene como iniciativa impulsar la lectura en niños y adultos.

¿Qué evento habrá en el Zócalo de CDMX el 17 y 18 de octubre de 2026?

La plaza principal de Ciudad de México será epicentro de la lectura al alojar la XXVI Feria Internacional del Libro (FIL Zócalo 2026), donde no sólo se venderán libros sino que habrá espacios para analizar, charlar y reflexionar sobre temas relevantes de carácter político, social y cultural.

El fin de semana del 17 y 18 de octubre se cerrará con broche de oro la FIL Zócalo 2026, luego de que se inauguró el pasado viernes 9.

El evento contempla la participación de 353 editoriales, 266 actividades, 118 prestaciones de libros; 71 charlas, conservatorios y conferencias; 21 actividades musicales y conciertos; 17 programas de medios, transmisiones y series especiales; 15 mesas de discusión; 13 actividades infantiles, talleres, representaciones escénicas y teatro; 11 recitales de poesía, salas de lectura y libro clubes, además de 317 ponentes, de los cuales 48 son internacionales.

Actividades FIL Zócalo 17 y 18 de octubre 2026

Las actividades de la Feria Internacional del Libro se realizarán en cuatro foros distintos. La Secretaría de Cultura compartió que la elección de nombres es un homenaje a aquellos escritores que fueron perseguidos por el fascismo.

Federico Garcia Lorca, Alaíde Foppa, Rodolfo Walsh y José Revueltas son los nombres de los cuatro foros, que estarán acompañados por seis carpas editoriales con gran variedad de ejemplares.

A continuación hallarás una lista con algunos de los eventos que se presentarán en cada uno de los foros tanto el 17 como el 18 de octubre. La programación completa la puedes consultar al dar clic aquí.

Foro Rodolfo Walsh

17 de Octubre 2026

11:00 h | Música

Love Economy. Tributo a 31 minutos.

12:00 h | Presentación de libro infantil

Sólo el corazón lo sabe, de Norma Muñoz Ledo.

12:45 h | Charla

“La inteligencia artificial: lo que es y lo que no es”. Con Juan Claudio Toledo.

13:30 h | Presentación de libro

La regulación de plataformas y redes. Los derechos digitales a debate. Presentan Olimpia Coral Melo y John Ackerman.

18 de Octubre 2026

11:00 h | Música

Crazysaurios.

12:00 h | Infantil

Francisco Hinojosa. Charlando sobre su obra.

12:45 h | Presentación de libro

Agujeros de gusano y propulsión por curvatura, de Miguel Alcubierre y Tonatiuh Matos. Presentan Alberto Ramírez y Tonatiuh Matos.

13:30 h | Presentación de libro

Los esbirros del palacio, de Augusto Mora. Presenta Paco Ignacio Taibo II.

Foro Alaíde Foppa

17 de Octubre 2026

11:30 h | Teatro infantil

Niña de la guerra. La Gorgona Teatro.

12:30 h | Ucronía literaria

Con Dante Liano (GUA), Laura Restrepo (COL) y Medardo Maza.

13:15 h | Charla

“La crisis de la ficción”. Con Flávia Lins e Silva (BRA).

14:00 h | Presentación de libro

Cárteles Inc., de Guadalupe Correa. Presenta Alejandro Páez Varela.

18 de Octubre 2026

11:30 h | Música

Yucatán a Go Go.

12:30 h | Infantil / Presentación de libro

El volcán Sangangüey y la caña de azúcar, de Alejandro Villalvazo Franco. Presenta Lorena Elizabeth Hernández.

13:15 h | Presentación de libros

Revoluciones por minuto y Los héroes numerados, de Juan Villoro. Presenta Ezra Alcázar.

14:00 h | Charla

“¿Qué busca la Liga Cultural Antifascista?”

Foro Federico García Lorca

17 de Octubre 2026

12:00 h | Presentación de libro y música

Movimiento, de Guillermo Briseño.

13:00 h | Mesa

“Cuando la literatura imagina el futuro”. Con Gerardo H. Porcayo, Alberto Chimal y José Luis Zárate.

14:00 h | Presentación

La obra gráfica de Edmond Baudoin (FRA). Presenta José Ramón Calvo.

14:45 h | Mesa

“Nuestros detectives”. Con Juan Sasturain (ARG), Paco Ignacio Taibo II, Pino Cacucci (ITA) y Liliana Escliar (ARG).

18 de Octubre 2026

11:30 h | Música

Magos Herrera.

12:30 h | Programa: Astillero Informa

Con Julio Hernández.

13:45 h | Mesa

“¿Quién le teme al feminismo?” Con Dolores Reyes (ARG), Liliana Escliar (ARG) y Gabriela Pulido.

14:45 h | Charlando con...

Lorenzo Meyer.

Foro José Revueltas

Sábado 17 de Octubre 2026

11:00 h | Taller

De ajolotes y otros animales fantásticos. CONAFE.

12:00 h | Presentación

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

12:30 h | Presentación de libro

Satélites, de Fernando Rodríguez. Milian Editores.

13:00 h | Conversatorio

“Siete años, siete números”. Con Olivia Oropeza, María Macaya y Mario Bojórquez. Cardenal Revista Literaria.

18 de Octubre 2026

11:00 h | Taller

Una página para nuestra memoria. Editorial Raíces.

12:00 h | Representación escénica

Un pasado acompasado. Colectivo NEUTLI.

13:00 h | Conversatorio

“Psicología y resiliencia”. Fernando H. Avilés. Revista Psicología.

13:30 h | Presentación de libro

Flor de arañuela, de Cecilia Durán Mena. Pretextos Literarios por escrito.

Horario de la Feria del Libro en el Zócalo de CDMX este 2026

Dado que hay múltiples eventos y editoriales para recorrer y explorar, la FIL Zócalo CDMX tendrá un horario de 11:00 a 21:00 horas de Lunes a Domingo, durante los diez días que dure el evento en la Plaza de la Constitución este 2026.

La entrada es gratuita para niños y adultos, por lo que conviene que revises el programa y decidas en qué actividades participar.