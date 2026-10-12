Realizan Búsqueda en Rancho de Poza Rica tras Desaparición de Siete Personas

La Comisión Estatal de Búsqueda (CEBV) y la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) realizan una jornada de búsqueda en el rancho conocido como El Marañón, ubicado en el kilómetro 1 de la carretera Tuxpan-Tamiahua, al norte del estado.

Las diligencias llevadas a cabo están relacionadas con dos carpetas de investigación por la presunta desaparición de por lo menos siete personas en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

La primera corresponde a la investigación ministerial PZR4/001/2017, por la desaparición de Rogelio 'N', Javier Edgar 'N' y José Luis 'N', hechos ocurridos a finales del pasado año 2009.

La segunda es la investigación FEDPDZN/05/2017, relacionada con la desaparición de Iván Eduardo 'N', Esmeralda Jacqueline 'N', Pedro Alberto 'N' y Jeny Isabel 'N', ocurrida en 2011.

El predio, de aproximadamente 70 hectáreas, es considerado un punto de interés para las autoridades, el mismo que colinda con las colonias El Esfuerzo, Rafael Hernández Ochoa, La Esperanza e Infonavit Puerto Pesquero.

Las diligencias están programadas para realizarse con la participación de peritos forenses, personal ministerial y familiares de personas desaparecidas.