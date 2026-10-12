Seguridad

Aseguran 300 Bolsas con Más de 135 Kilos de Cristal en Santa Catarina, NL

La sustancia ilícita era transportada en uno de los dos vehículos que circulaba sobre el Libramiento Noreste

Droga aseguradaLos objetos fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes. Foto: FGJNL

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