Aseguran 300 Bolsas con Más de 135 Kilos de Cristal en Santa Catarina, NL

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) lograron asegurar un cargamento de más de 135 kilos de la sustancia ilícita conocida como cristal. Fue sobre el kilometro 7 del Libramiento Noreste, en Santa Catarina, donde se logró realizar esta operación.

Además de las sustancias ilícitas, elementos de la Fiscalía de Nuevo León aseguraron dos vehículos. En uno de los autos eran transportadas 300 bolsas de plástico llenas de cristal. Los elementos también lograron capturar a dos hombres y una mujer, quienes serán investigados por delitos contra la salud.

Las tres personas arrestadas, quienes no fueron identificadas, fueron puestas a disposición de las autoridades pertinentes para que se deslinde su situación legal. Se espera que sea durante los próximos días se revelen más detalles sobre este hecho.

Se espera que las autoridades de seguridad lleven a cabo una investigación para determinar a donde eran transportadas las 300 bolsas plásticas que contenían los más de 135 kilos de sustancias ilícitas.

Elementos de investigación señalaron que este aseguramiento y triple detención ocurrió mientras se llevaba a cabo un operativo de seguridad en el que participaban elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fuerza Civil.